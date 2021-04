Marius Pașcan (PMP): Trebuie să lăsăm cetățenii la libera alegere dacă vor să se vaccineze sau nu (VIDEO)

Marius Pașcan, președinte PMP Mureș, a declarat, marți, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că el crede că oamenii trebuie să aibă libertatea de a alege dacă vor sau nu să se vaccineze împotriva coronavirusului.

„Eu înțeleg ideile unora de a merge așa cum s-au dus cu colectivizarea pe vremuri să convingă cetățenul să se vaccineze. Eu cred că nu țin, trebuie să nu-i considerăm pe oameni proști, să avem încredere în discernământul lor și să lăsăm la libera alegere dacă vor să se vaccineze sau nu”, a afirmat el.

Acesta consideră că ar trebui analizată legătura dintre vaccinul produs de AstraZeneca și tromboze.

„E păcat că în această perioadă oamenii au ajuns să fie încadrați la procente. Adică discutăm dacă au murit destui sau au făcut tromboze destui sau nu. Mi se pare o gravă eroare (...) Dacă ar fi să fie un singur mort din cauza trombozei și aceasta să aibă legătură cu vaccinul, cred că ar trebui foarte clar analizat, cercetat acest aspect”, a spus Marius Pașcan.

