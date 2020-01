”Șmecherul cu BMW” s-a supărat pe români: Proști și spurcați! (VIDEO)

Fotbalistul Mark Simion, intrat în atenția publică după ”confruntarea” cu un vatman, e supărat tare după ce a constatat că românii i-au ținut partea celui care manevra tramvaiul.

Simion a venit cu o replică la adresa contestatarilor din care nu se înțelege mare lucru... Poate doar că știe multe înjurături și urăște limba română, nu doar regulile de circulație.

După conflictul din trafic, Simion a primit o amendă de 2.230 de lei și a rămas fără permis de conducere timp de 30 de zile. La rândul său, vatmanul va fi cercetat disciplinar.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.