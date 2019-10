Victimele flăcărilor de la Colectiv, comemorate pe o ploaie surdă: „Capul lui Arafat vrem” / Unul dintre părinții îndoliați de tragedia din urmă cu exact 4 ani, în direct pe B1 TV: „Nu am învățat absolut nimic” (FOTO, VIDEO)

Câteva mii de oameni au ieșit în stradă, miercuri, la București, pentru un marș de comemorare a victimelor de la Colectiv, unde în urmă cu exact patru ani, în 30 octombrie 2015, un incediu devastator arunca România într-o adevărată tragedie națională, soldată, în cele din urmă, cu 65 de decese, dar și cu persoane marcate pentru totdeauna.

Oamenii s-au deplasat în strada Tăbăcarilor, unde cândva era amplasat clubul Colectiv. Ei au aprins lumânări în memoria celor răpuși de incendiu și au afișat mesaje de solidaritate cu cei îndoliați, dar n-au uitat nici de cei pe care îi consideră responsabili pentru maniera în care autoritățile au intervenit pentru salvarea celor prinși în mijlocul flăcărilor mistuitoare. „Capul lui Arafat vrem”, scria pe unul dintre bannerele afișate în timpul marșului.

Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv și tatăl lui Alexandru Iancu, unul dintre cei care aveau să-și piardă viața în urma groaznicului incendiu, a afirmat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că situația de atunci, dar și dezvăluirile ulterioare au scos în lumină „un stat impotent, care și-a ucis tinerii”. Mai mult decât atât, spune el, „nu am învățat absolut nimic”.





„Se confirmă ceea ce am știut de la bun început. Un stat impotent, care și-a ucis tinerii. Pentru că acel club a funcționat, cum funcționau toate celelalte cluburi din țară și cum funcționează în continuare, cu autorizații date după ureche. Noi nu avem o lege clară, care să ne spună ce avem de făcut, în ce condiții. Eu știu, la ora aceasta, club de 110 metri pătrați, care n-are nevoie de autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), pentru că este de sub 200 de metri. Bun, dar în 110 metri pătrați îți pot intra până la 100 de oameni, poate și mai mult, și nu are decât o ușă până la un metru, pentru evacuare. În rest nu are geamuri, nu are nimic. Este exact ca în Colectiv. Nu am învățat absolut nimic”, a afirmat Eugen Iancu, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.





Nu numai că statul nu a învățat nimic, mai adaugă președintele Asociației Colectiv, dar și încearcă să mușamalizeze situațiile cu probleme și „refuză să-și recunoască greșelile”.





„Ba mai mult, încercăm să ascundem. Pentru că statul face, în permanență, acest lucru. Refuză să-și recunoască greșelile. Refuză să tragă o linie și să o ia de la zero. Eu am crezut că momentul Colectiv va fi acel moment zero. Momentul în care țara se va reseta”, a mai spus Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv.