Marș pentru familia tradițională în Capitală: Manifestanții au cerut interzicerea parteneriatelor între persoanele de același sex

Un marș al susținătorilor familiei tradiționale a avut loc sâmbătă în Capitală. Participanții s-au adunat în faţa Guvernului, unde au protestat sub geamul Vioricăi Dăncilă, după care au plecat în marş spre Universitate. Evenimentul a fost urmat de un marş al diversităţii. Gay Pride a început la ora 18.00, când mii de oameni au pornit în marș pe Calea Victoriei pentru a milita pentru drepturile şi libertăţile comunităţii LGBT.

Marşul de numit "al normalităţii" a pornit din Piaţa Victoriei către Dealul Patriarhiei. Participanţii au avut cu ei drapele tricolore, icoane şi pancarte cu mesaje împotriva comunităţii LGBT.

"Opriţi atacul asupra inocenţei copiilor" sau "STOP parteneriatelor, căsătoriilor si adopţiilor homosexuale" au fost cele mai des invocate mesaje de catre participanţi.

Organizatorii au precizat ca demersul lor susţine decenţa şi firescul. Nu este vorba de o manifestaţie împotriva cuiva, ci pentru normalitate, pentru un viitor sănătos şi echilibrat pentru copiii României, au mai precizat aceștia.

