Martisor si Ziua Internationala a Femeii – trucuri si idei de cadouri

Doar cateva zile ne mai despart de 1 si 8 Martie, sarbatori in care trebuie sa iti arati aprecierea fata de femeile speciale din viata ta, fie ca vorbim de mama, sora, sotie sau iubita. Deja marile magazine au pregatit ofertele celor doua zile de sarbatori, oferindu-ti o multime de idei de cadouri utile, dar mai ales, venite din suflet, prin care sa iti arati dragostea si aprecierea fata de femeile speciale din viata ta.

Daca nu ai stabilit inca un buget pentru cele doua sarbatori si vrei neaparat sa le oferi femeilor speciale din viata ta cadouri cu adevarat reprezentantive pentru dragostea pe care le-o porti, iata cateva dintre ideile noastre.

O bijuterie

Femeile adora bijuteriile, mai ales daca acestea au si pietre veritabile, precum diamantele, safirele, rubinele sau smaraldele. Iar daca la capitolul buget nu se pune problema cheltuirii banilor, ar fi ideal sa mergi in marile magazine sa vezi ce oferte sunt disponibile.

In plus, Ziua Femeii este momentul oportun prin care sa ii oferi femeii pe care o iubesti mult asteptatul inel de logodna, intr-o atmosfera romantica, precum o cina in doi sau o escapada de weekend la Paris, Roma sau Milano.

Rochia la care a visat

Ei binem daca ii cunosti preferintele si vrei cu adevarat sa o suprinzi, acum e momentul sa ii achizitionezi rochia pe care a asteptat-o inca dinaintea reducerilor. Spre exemplu, poti gasi o multime de oferte speciale la Fashion Days, printre care la rochii de zi si de seara, la pantofi ai brand-urilor celebre sau chiar la posete si genti de firma. Cu Fashion Days reduceri te bucuri de preturi reduse cu pana la 50% la o gama variata de articole vestimentare pentru femei.

Ceasul smart pe care il voia inca de la Craciun

Daca partenera ta de viata este o persoana activa, atenta la ce mananca si ii place sportul, un smartwatch este o buna alegere de cadou pentru 8 Martie. Opteaza pentru un model de top, care ii ofera functii avansate, printre care numarul de calorii arse, alarma pentru sedentarism, indici ai calitatii somnului si puls.

O buna alternativa de achizitie poate fi prin intermediul Emag reducere, unde cel mai mare magazin online ti-a pregatit oferte de nerefuzat pentru tine si persoana draga. De la electronice, la imbracaminte, pantofi, parfumuri si bijuterii, emag a lansat ofertele Martishow-ului, cu reduceri la o gama larga de produse, de la 10 la 70%.

Invita-o intr-un city break

Cine ar refuza o vacanta, mai ales in strainatate? Desi mai sunt doar cateva zile pana in Martie, inca poti prinde numeroase oferte la city break-uri in Paris, Londra, Milano, Venetia si alte tari exotice, unde sa va bucurati de clipe frumoase petrecute in doi, departe de frigul din Romania.

Nu uita de flori

In perioada Martisorului, cele mai mari magazine de flori online si fizice au o gama variata de buchete si cosuri, unele continand chiar si parfumuri, bijuterii, sticle de vin sau sampanie si bomboane delicioase. In aceasta perioada ar fi bine sa o surprinzi cu un aranjament floral spectaculos, realizat din florile ei preferate.

Orice ai alege, nu uita ca in aceasta perioada ai o multime de reduceri si vouchere cadou, perfecte pentru a-ti arata dragostea fata de femeile din viata ta. Oricare ar fi cadoul pe care vrei sa i-l oferi, acesta trebuie sa vina din suflet, impreuna cu o felicitare scrisa de mana.