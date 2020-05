Mărturia Agafiei despre soțul mort după ce a băut spirt: "A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus"/ "Spirt medicinal am băut căt curge pe Siret" (VIDEO)

Noi imagini cu Agafia, soția unui ieșean care a murit după ce a băut spirt contrafăcut, au devenit virale. De această dată Agafia a descris decesul soțului ei cu moartea unui cărăbuș. Asta după ce în satul Brătești din comuna ieșeană Stolniceni Prăjescu, patru persoane și-au pierdut viața după ce au băut alcool metilic.

Femeia nu doar că nu are nicio urmă de regret pentru moartea soțului ei, dar i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru faptul că în ziua în care soțul său a murit intoxicat cu spirt, ea a avut norocul să bea vin.

„Ce să mai zic acum? A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus… Asta este… Bine că s-a dus, că tare am mai tras multe cu el…”, a spus Agafia.

„L-am dus la groapă așa cum se duce. Întâi a fost la IML, apoi l-am adus direct la groapă. Poate am făcut cam mult, dar o să-i facem cruce și ce mai e și gata. Asta a fost cu cărăbușii de mai. El a fost al patrulea. S-a terminat”, a mai spus femeia.

Agafia Teofan, în vârstă de 50 de ani, soţia unui ieşean mort după ce a băut spirt contrafăcut, a devenit cunoscută după ce a Reporterilor de la BZI.RO că bea la rândul său spirt, “în special Mona”.

Aceasta a recunoscut că, în general localnicii din sat aleg să bea spirt din două mari motive: este mai ieftin, cu doar 12 lei pot cumpăra o jumătate de litru, iar în al doilea rând este mai tare. Agafia a ținut să precizeze că bea la rândul ei spirt de ani de zile, în special „Mona”.

„Ce să spun, nu trebuie să bei spirt, dar vodka e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la muncă. Eu dacă beau, beau numai Mona”, a spus femeia reporterilor ieșeni.

Cumătrul Agafei, noi detalii despre consumul de spirt

De această dată cumătrul Agafei a fost cel care a oferit reporterilor de la BZI.ro noi detalii despre băutura preferată de locuitorii din Brătești:

„Spirt medicinal am băut căt curge pe Siret…ce să am, n-am avut nimic. Am mâncat și am muncit. Și eu înainte să moară Alexe ( soțul Agafiei- n.r.) am băut la un vecin ceva tărie. Nu m-am simțit prea bine și cred că era ceva acolo, dar am muncit și n-am avut nimic până la urmă. Spirtul n-are ce să-ți facă dacă e bun… Îl faci în două cu apă și iese de vreo 35 de grade”, a spus cumătrul Agafiei.

Zece persoane au murit în Iași după ce au băut spirt contrafăcut

Zece persoane din județul Iași au decedat după ce s-au intoxicat cu spirt medicinal contrafăcut, vândut oamenilor în sticle de plastic care conțineau alcool metilic, în loc de alcool etilic. În acest caz, s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii au făcut patru percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, în urma cărora șapte persoane au fost duse la audieri.

Lichidul a fost comercializat în mai multe magazine din cadrul județului Iași, prin intermediul unei firme ieșene. Marfa a fost distribuită oamenilor de câțiva oameni de afaceri din zona Bucureștiului.