Medicul infecționist Voichița Lăzureanu, de la spitalul Victor Babeș din Timișoara a povestit în direct, în emisiunea “Se întâmplă acum”, provocările cu care se confruntă cadrele medicale aflate în linia întâi în lupta cu pandemia de coronavirus.

“Este foarte greu și sunt momente de o încărcătură emoțională și medicală, din punctul nostru de vedere extrem de mare. Eu îmi văd copiii doar cu mască, cu mască eu, cu mască ei. Din nefericire acum eu vă vorbesc și din poziția de infectat SARS-Cov 2 și sunt acasă. Prinții, mama nu am văzut-o de mai bine de două luni decât prin geam când vine și ne mai aduce una alta. Pe lângă faptul că la spital este un volum de muncă imens și cadrele medicale sunt obosite și se resimte acest lucru și se resimt aceste 9 luni de pandemie”.

Situația medicului timișorean este emoționantă avînd în vedere că a fost testată pozitiv și își vede copiii doar cu mască.

“Eu sunt pozitivă. Copiii sunt încă negativi și de aceea nu ne vedem decât cu mască. Săptămâna trecută am fost depistată. Se întâmplă”, a povestit medicul timișorean.

Aceasta a precizat că tratamentul pe care îl ia vizează doar simptomele și că în prezent nu are gust sau miros:

“Nu m-a speriat diagnosticul, pentru că peste 90% dintre pacienți se vindecă, peste 80% dintre pacienții care ajung la spital reușim să îi vindecăm și să îi trimitem acasă ameliorați sau vindecați. Nu înseamnă că odată ce ești infectat automat vei avea un prognostic negativ. Este important să privim partea pozitivă. Aproape 80% sunt asimptomatici.

Iau doar tratament simptomatic. Paracetamol am luat pe durata celor trei zile când am făcut febră, iar acum doar vitamina D3, Zinc, Vitamina C și ceaiuri multe. Simptome am avut doar primele trei zile. Acum nu am nici gust, nici miros”.