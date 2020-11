Mărturia emoționantă a unui medic rezident, aflat în linia întâi în lupta cu pandemia de COVID-19: "Am avut pacienți intubați de la 32 la 95 de ani"

Un medic rezident, aflat în linia întâi în lupta cu pandemia de COVID-19 a oferit detalii impresionante din spitale, în plină explozia a cazurilor de coronavirus. Medicul povestește într-o postare pe Facebook că a avut pacienți intubati de la 32 la 95 de ani, unii dintre ei pierzând lupta cu virusul.

“De la inceputul pandemiei am fost direct implicat in tratamentul pacientilor cu cele mai grave forme post infectie cu COVID - 19! Cel mai tanar pacient pierdut a fost unul de 57 de ani iar terapia a fost oprita la 2 luni post-intubatie in pofida ECMO (bridge to nowhere) ! Si da, am avut pacienti intubati de la 32 la 95 de ani!! Stau in fiecare zi, citesc si sunt consternat de ce se intampla in Romania! exemplu : Spital Marius Nasta ( din 44 de pacienti intubati , 2 au supravietuit) ! Am cunostinte in cam toate centrele mari universitare din Romania si inca nu reusesc sa inteleg cum poti sa pierzi un pacient tanar in 2 zile de la intubatie!! Si da!! Pot sa fiu revoltat deoarece acest virus este necunoscut peste tot in lume nu doar in Romania!”, a povestit medicul rezident.

Acesta a scris și despre cazul unui pacient care i-au uimit pe medici din cauza complicațiilor, semn că lumea științifică nu cunoaște încă toate detaliile despre boala cauzată de COVID-19:

“Ma gandesc ca am parinti, bunici, si alte rudenii apropiate care pot sa faca o forma severa COVID!! Ar trebui sa ma gandesc la faptul ca nici nu as avea timp sa ajung in Romania pana cand mor?? Nu se poate!!!! si ca sa dau un exemplu pentru ca am preluat un pacient COVID din Romania pe circulatie extracorporeala ( in CT pneumomediastin, pneumotorace, pneumoperitoneu si tromboza completa de a. iliaca) eu asemenea complicatii n am intalnit dupa luni de terapie.. in Romania au reusit in 1 zi post-intubatie!!! E de neconceput#! UNDE E PROBLEMA??”, a scris pe Facebook medicul rezident.