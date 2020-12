Mărturia terifiantă a unui pacient COVID-19 din Cluj: „Niciun film de groază nu poate descrie cât de mult te chinui” (VIDEO)

Mărturie terifiantă a unui bărbat din Cluj infectat cu coronavirus și aflat la Terapie Intensiva. Deși era perfect sănătos înainte, omul a fost la un pas să își piardă viața în urma unei pneumonii cauzate de infecţia cu SARS-COV-2, informează B1 TV. „Nici un film de groază nu poate descrie cât de mult te chinui”, spune pacientul care a reușit, în cele din urmă, să învingă boala. Avea și pentru ce să lupte, spune el. Acasă îl așteaptă trei copii!

„ATI e ceva, nu pot descrie în cuvinte. Nu este film de groază să descrii cum te chinui cu masca aia. Nici eu nu am crezut că ajung la aşa ceva, să ajung să mă lupt pe muchie de cuţit pentru viaţa mea”

Tânărul medic Paul Oargă a vorbit cu unul dintre pacienţii săi, un agricultor din localitatea clujeană Gherla, care spune despre el că este „în floarea vieţii” şi nu are boli cronice. Bărbatul este genul de „ţăran sănătos” care munceşte toată ziua în aer liber şi cea mai mare a mâncării sale e luată din curtea proprie şi nu de la supermarket. Tată de trei fete şi cu încă un copilaş pe drum, el povesteşte coşmarul prin care a trecut în cele aproape trei săptămâni de când a fost internat.

„Țineți minte ce m-aţi întrebat: ”aveţi pentru că să luptaţi?”. Da, am trei fete acasă: aia mică are 4 ani şi când am ieşit de acasă mi-a spus: ”tati, te iubesc!””.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.