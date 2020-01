Românul care a fost închis cinci ani în China pentru 80 de dolari a făcut declaratiii cutremurătoare. " Teroarea sistemului și urâţenia închisorii n-au fost în stare să-mi sfâşie sufletul", a spus Marius Balo, potrivit Adevărul. El va ajunge acasa, după ce autorităţile din China au aprobat transferul acestuia în România. Decizia vine după ani întregi de demersuri şi amânări.

Într-o înregistrare făcută publică de cei care îl reprezinta pe Marius Balo, acesta povesteşte ororile prin care a trecut.

Autorităţile din China au aprobat transferarea acestuia în România după ani întregi de demersuri şi amânări. Informaţia a fost confirmată şi de casa avocatură care l-a reprezetat pe acesta, care a mulţumit miniştrilor Justiţiei Ana Birchall şi Cătălin Predoiu pentru sprijin. Reprezentanţii clujeanului au trimis şi o înregistrare audio în care Marius Balo povesteşte ororile prin care a trecut.

”Doresc să aduc prinos de recunoştinţă în primul rând bunului Dumnezeu pentru că m-a ocrotit şi m-a întărit în aceşti ani, astfel încât teroarea acestui sistem aservit răului şi urâţenia acestui loc înfiorător n-au fost în stare să-mi sfâşie sufletul. Cu cât m-au lovit mai abitir, cu atât puterea mi-a crescut", a declarat Marius Balo.

Românul a povestit și cum a ajuns să fie condamnat la opt ani de închisoare pentru o fraudă de 80 de dolari, pentru care în China putea să fie condamnat chiar la moarte.

„Am trecut prin umilinţe şi torturi pe care mă doare să mi le amintesc. Mi-a fost atâta teamă... Se zvonea că voi primi pedeapsa cu moarte, care în China se dă şi în cazuri financiare", a mai povestit românul.

Marius Balo se stabilise în China, unde lucra ca profesor universitar.

În 2014, Marius Balo a fost arestat pentru o presupusă infracţiune de fraudă contractuală, al cărei prejudiciu era de 80 de dolari. Asta după ce, spune Balo, a primit 80 de dolari din partea unui chinez, fără să ştie că este un infractor. După ce a petrecut doi ani în arest, în condiţii înfiorătoare, românul a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare şi la plata unei amenzi de 14.000 de euro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.