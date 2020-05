Mărturiile unor pacienți de la Spitalul Colentina. Ambii acuză că nu sunt tratați corespunzător, iar unul susține că s-a vindecat deja de COVID-19 / Reacția directorului medical (VIDEO)

Doi pacienți internați la Spitalul Colentina de aproape o lună au făcut o serie de mărturii, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Ambii acuză cadrele medicale că nu le-au oferit medicamente pentru a continua tratamentul bolilor cronice pe care le au, precum și că sunt neglijați de personal. Mai mult decât atât, unul dintre ei susține că, odată ajuns la Spitalul Colentina, i-a fost întrerupt tratamentul pentru cancer, iar celălalt spune chiar că s-ar fi vindecat de COVID-19 în primele 14 zile de la diagnosticare, dar că a fost ținut în continuare în spital din cauza unui microb la stomac, în același salon cu bărbatul care încă este pozitiv la infecție cu coronavirus.



Doi pacienți de la Spitalul Colentina acuză că nu sunt tratați corespunzător





În vârstă de 55 de ani, Ion Merchioiu spune că era internat din 23 martie la Institutul Clinic Fundeni, unde se simțea foarte bine și era tratat corespunzător prin radioterapie, dar că, în 23 aprilie, a fost mutat la Spitalul Clinic Colentina, unde n-a putut să își ducă mai departe tratamentul, medicii invocând că unitatea este dedicată cazurilor de COVID-19. În plus, bărbatul susține că transferul s-a făcut în miez de noapte.

„Au spus că m-au găsit cu coronavirus. Au venit noaptea, la 1 noaptea, și m-au luat cam cum ai lua un bolovan din stradă și l-ai arunca. (...) Eu, la Fundeni, mă simțeam foarte bine. Mai aveam șase raze de terminat și plecam acasă. Mă simțeam bine, îmi făceau tratament, tot ce trebuia. Aici (n.r. - la Colentina) mi s-a întrerupt tot tratamentul. La 12.30 – 1 noaptea m-au luat, fără nimic, m-au adus la Spitalul Colentina. Mi-au zis că sunt infectat și trebuie să merg acolo”, a declarat Ion Merchioiu.

Întrebat dacă i-a fost prezentată vreo foaie de externare sau dacă au fost întocmite anumite proceduri când a ajuns la Spitalul Colentina, el a afirmat: „Nu, nu mi-au dat nimic. N-am semnat nimic, absolut nimic. M-au luat și m-au aruncat în altă parte. Aici, când m-au adus, nu am semnat nimic, nu știu niciun doctor să mă fi luat în evidență. Voma si durerile sunt de la cancerul de stomac?

„N-am nicio simptomatologie de coronavirus. N-am tușit, nu mă doare în gât. Nu am absolut nimic cu coronavirus. Nici febră, absolut deloc. Am un pacient aici, cu care stau de o lună, și e aceeași poveste ca situația mea. Mi-au dat pastile în primele zile când m-au adus, Paracetamol etc, dar pe mine mă durea în continuu stomacul. Le-am zis că nu mai pot și mi-au zis că ei sunt aici pentru coronavirus, nu pentru boala mea”, spune bărbatul.

Întrebat de câte ori a fost testat, el a răspuns: „Testat am fost aproape în fiecare zi, inclusiv și noaptea, la 12 noapte. Se poate întâmpla așa ceva? De când sunt am vreo 12, 13 teste. Vineri, sâmbătă și duminică acum mi-a luat trei la rând”.

Aceluiași dialog s-a alăturat și Amuza Mircea, colegul său de salon, care susține că tratamentul pentru diabet i se va termina în curând. El s-ar fi vindecat deja de COVID-19.

„E o bătaie de joc. Aici nu mai vine nimeni la noi. Suntem abandonați, indiferent că e luni sau duminică, sau sâmbătă. Au câțiva care au fost operați, pe jos. Se duce pe la ei și la noi nu mai vine nimeni”.

Întrebat dacă are medicamente pentru boala sa cronică, precum și ce tratament face pentru diabet, Amuza Mircea a răspuns: „Da, da. Doctorul meu a zis că din spital nu poate să îmi dea rețetă să îmi iau. N-am provizie, nu mai am nimic. (...) Patru injecții pe zi fac. Le fac, ce să fac, dar am avut eu, mi-a adus soția de acasă ce mi-a adus pe acolo. Mai am (n.r. – pentru) patru zile. Rămân fără medicamente.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Reacția lui Bogdan Furtună, directorul medical de la Spitalul Colentina





Ulterior, a intervenit în direct și Bogdan Furtună, directorul medical de la Spitalul Colentina, care susține că este la curent cu cazul lui Ion Merchioiu, care dispune și de un medic curant, explicând că starea de sănătate a pacientului nu permite tratamentul cu chimio și radioterapie, precum și că Spitalul Colentina nu are o secție de boli infecțioase – această specializare fiind asigurată de medici de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Cât despre colegul de salon al lui Ion Merchioiu, spune că nu cunoaște personal cazul, dar că probabil nu a fost testat negativ de două ori la rând.

Întrebat dacă știe cazul lui Ion Merchioiu, Bogdan Furtună, directorul medical de la Spitalul Colentina, a răspuns: „Da, este unul din pacienții veniți de la Fundeni, care are o tumoră gastrică. Din câte știu, dânsul a fost operat, s-a făcut un bypass gastric, i s-a făcut un tratament complementar cu chimio și radioterapie. Înainte de una din ședințe, a fost depistat pozitiv. A ajuns la noi, în secția de chirurgie generală, și până în acest moment a primit tratament specific COVID-19 cu Kalentra și Plaquenil. Acum primește un tratament cu altă medicație, pentru că a terminat cele 14 zile. Pentru că există posibilitatea ca imunitatea să scadă și ca pacientul să aibă mai multe probleme decât cele existente, în mod cert nu o să intervină nimeni acum să facă chimio și radioterapie, pentru că pacientul – din punct de vedere al bolii pe care o are – este destul de grav. În schimb, este stabil din punct de vedere hemodinamic”

Întrebat dacă există și un medic curant care se ocupă de el, Bogdan Furtună a afirmat: „Da. Medicul curant este șeful secției de chirurgie, doctorul Potecă. Dânsul s-a ocupat de caz de la început și până acum. Pacientul a ajuns dat fiind că are o patologie asociată. Este spital suport, pentru patologii asociate COVID-19. Suntem într-o colaborare cu Spitalul Matei Balș, unde avem desemnați medici infecționiști care vin și stabilesc tratamentul. N-am avut niciodată secție de infecțioase”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Cel mai recent bilanț arată că România are deja 15.362 de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus și 961 de decese legate de COVID-19.