Masa de Paște în timpul pandemiei de COVID-19. Crescătorii de oi: Problema cea mai mare e că nu avem clienți. Lumea cumpără puțin (VIDEO)

Cum Paștele nu este Paște fără carnea de miel, crescătorii sunt pregătiți și în acest an, în ciuda pandemiei de coronavirus. Oamenii au în continuare la dispoziție, atît piețele, cât și magazinele, pentru a se aproviziona. În ceea ce privește prețurile, fermierii susțin că au rămas aceleași ca anul trecut. Ei afirmă că s-au adaptat vremurilor noastre, doar că se simte faptul că românii nu mai au bani.

Crescătorii de oi au pregătit mieii care vor ajunge pe mesele românilor.

”Așteptăm să vină oamenii să cumpere direct de aici. Nu avem nevoie să ne ducem cu ei și așteptăm să vină să îi cumpere direct de aici”, a declarat un fermier din județul Sibiu.

”Clientul poate să vină la abator. Eu pot să livrez de acolo, în condiții de igienă, cu ștampilă, cu absolut tot”, a spus un alt crescător de ovine.

Producătorii spun că mieii care nu vor fi vânduți pentru Paști, cu siguranță, vor pleca în lunile mai-iunie spre export.

Pe de altă parte, producătorii din piețe spun că s-au adaptat situației din acest moment, doar că se simte faptul că oamenii nu mai au bani anul acesta.

”Noi avem aceleași prețuri de patru ani. Ne-am adaptat. Problema cea mai mare e că nu avem clienți. Oamenii nu au bani anul ăsta. Lumea cumpără puțin”, a spus o vânzătoare din piață.

Poliția Română a făcut, săptămâna trecută, o serie de precizări cu privire la condițiile în care româniii pot cumpăra, în acest an, carnea de miel pentru masa de Paște.

Astfel, în cazul în care oamenii nu vor să se deplaseze pentru a cumpăra tradiționalul miel de Paște, este permis ca vânzătorul să vină chiar la domiciliul lor.

„Da, poate veni, dar reamintește-i să dețină, asupra sa, documentele necesare conform ordonanțelor militare și să-ți aducă documentele de proveniență, bon fiscal, chitanță, factură”, au transmis autoritățile.

Totodată, în acest an, ciobanii nu mai au voie să vină cu mieii vii în piețe. Totuși, cetățenii care doresc să aibă preparate din carne de miel pe masa de Paște pot merge să cumpere carnea direct de la ferme.

În ceea ce privește documentele pe care oamenii trebuie să le aibă asupra lor atunci când merg la cumpărături, Poliția a precizat: „Da, poți merge să-ți cumperi produsele necesare. Nu uita să ai la tine cartea de identitate și declarația pe propria răspundere, în care bifezi punctul 2 (asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor). De asemenea, îți recomandăm să mergi singur, nu cu toată familia și să te asiguri că agentul economic de la care iți cumperi mâncarea este autorizat și respectă toate condițiile igienico - sanitare impuse de instituțiile cu atribuții în domeniu (vezi comunicatele ANSVSA) și nu uita să ceri documentele de proveniență, bon fiscal, chitanță, factură”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, că pe teritoriul României a fost confirmată infectarea cu noul în cazul a 7.707 persoane, dintre care 243 sunt internate la terapie intensivă.

Bilanțul deceselor a ajuns la 392.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.