Masă tradițională de Paște la Spitalul Municipal din Capitală. SUUB, surpriză deosebită pentru pacienți: „Nimeni nu-și dorește să fie pe patul de spital” (FOTO, VIDEO)

Dacă mulți dintre noi petrec Paștele în familie sau alături de prieteni, există oameni pe care sărbătorile îi prind pe patul de spital. În multe unități medicale, conducerea și personalul încearcă să îi facă pe bolnavi să simtă că este zi de sărbătoare, iar un exemplu este Spitalul Universitar de Urgență București, unde pacienții se bucură de o masă de Paște ca acasă. Pacienților le-a fost pregătită o masă copioasă, relatează B1 TV.

