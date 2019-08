Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.

Potrivit comisarul - şef Laurenţiu Pantazi, şeful IPJ Buzău, unul dintre pacienţi a intrat cu un stativ de perfuzii în două dintre saloane şi a atacat pacienţii. Din primele informaţii, ar fi vorba de patru morţi şi nouă răniţi grav, câteva victime având traumatisme cranio-cerebrale, relatează Agerpres.

Potrivit medicului Adrian Zoican de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, trei dintre cele zece victime aduse duminică dimineaţă sunt în comă, cu traumatisme severe la cap.

Medicii buzieni iau în calcul transferarea victimelor la spitale din Bucureşti, întrucât Spitalul Judeţean nu dispune de medici neurochirugi şi de o secţie cu astfel de specializare.

Toţi răniţii sunt persoane de peste 60 de ani, una singură având sub această vârstă.

Victimele au probleme psihice, în general demenţă, ceea ce le-a împiedicat să reacţioneze în momentul atacului.

Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist, aflat în unitatea medicală pentru internarea unui alt pacient.

