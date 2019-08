Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a oferit detalii de ultim moment despre masacrul de la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca. El a precizat că, în momentul de față, principalul suspect este în spital, sub tratament, fiind păzit de Departamentul de Acțiuni Speciale din IPJ Buzău. După audierea sa, se va analiza dacă a comis faptele cu discernământ sau fără.

„Cu un stativ pentru perfuzii a lovit alți trei pacienți, în același salon, care au decedat. Imediat, acesta a lovit cu același obiect alți 10 pacienți din saloanele învecinate - unul dintre aceștia decedând ulterior. În cauză s-a început urmărirea penală sub aspectul infracțiunii de omor calificat. În prezent, autorul este în spital, sub tratament. Acesta este, de asemenea, sub pază, de la lucrătorii în cadrul Departamentului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Buzău. Urmează ca, după audierea acestuia ca suspect, să se sesizeze instanța de judecată, în vederea luării măsurii internării nevoluntare, pentru a se stabili dacă faptele au fost săvârșite cu discernământ”, a spus procurorul de caz de pe lângă Tribunalul Buzău.

