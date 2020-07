Masca ar putea deveni obligatorie în toate locurile din Argeș. Prefectul Emanuel Soare: „Indiferent dacă spațiul este public, privat, închis sau deschis” (VIDEO)

Creșterea exponențială a numărului de cazuri de COVID-19 în județul Argeș ar putea aduce noi măsuri de răspuns la criza sanitară, printre care și generalizarea obligației de a purta mască, „indiferent dacă spațiul este public, privat, închis sau deschis”. Anunțul a fost făcut chiar de către prefectul Emanuel Soare. Reamintim că, la nivel național, România a ajuns 45.902 de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus și 2.206 decese legate de această boală infecțioasă, iar în 25 iulie a înregistrat un nou record negativ.

