Masca de protecție, obligatorie și în spațiile publice deschise din Bistrița-Năsăud

Începând de joi, masca de protecție devine obligatorie în județul Bistrița-Năsăud, n zonele aglomerate precum piețe, târguri, stații de autobuz și peroane.

„Pentru județul Bistrița-Năsăud devine, astfel, obligatorie purtarea măștii de protecție corect, astfel încât să fie acoperite nasul și gură, în spațiile publice deschise în care există aglomerări de persoane, respectiv piețe, târguri, oboare (piețe agroalimentare, târguri de produse tradiționale, târguri de mașini, vânzare de produse în aer liber și alte asemenea), precum și în zonele de îmbarcare și așteptare (stații de autobuz, de autocar, peroane din gări și autogări, platforme industriale)", se arată într-un comunicat al prefecturii Bistrița-Năsăud.



Măsura este valabilă pentru toate persoanele din județul Bistrița-Năsăud care au împlinit vârsta de 5 ani, fiind exceptate persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatura ridicată, umiditate crescută).

De asemenea, administratorii spațiilor publice deschise au obligația de a afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective.

Primar din Bistrița-Năsăud, infectat cu COVID-19

Primarul comunei Galații Bistriței, Vasile Găurean, a povestit experiența traumatizantă a infectării cu noul coronavirus. Edilul a fost recent externat, după ce s-a aflat internat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, și a mărturisit că exte o experiență ce nu poate fi uitată prea ușor.

„Am trecut printr-o experiență amară de tot. Am fost pur și simplu mort. Din sicriu am înviat. Nu e o glumă. Virusul ăsta e foarte periculos și atacă organismele în diferite moduri. De exemplu, unul care mai are și alte boli, ca mine, suferind de diabet, este atacat. Mi-a mâncat aerul, oxigenul din plămâni. N-am mai avut aer la un moment dat… Nu am putut să suport deloc, deloc masca cea mare. Cum mi-o punea, mă sufocam și nu mai trebuia mult să… nu știu, că dacă mă intuba, eram dus. Eram mort.

O asistentă, săraca, a stat cu mine toată noaptea și am rugat-o: te implor, nu-mi lăsa masca că mor acum. Te implor, lasă-mă 10 minute, ia-mi-o 5 minute, și iar, și în momentul în care îmi lăsa masca, creștea valoarea de oxigen la 90-91 și tot așa. După, am stat trei zile cu masca aia mică și pe urmă, când, cât de cât s-a ameliorat situația, m-au dus la interne și acolo mi-au dat întruna oxigenul. Acum sunt acasă în pat, dar sunt foarte, foarte slăbit. Nici n-am putut mânca, nici n-am putut vorbi. Am văzut iadul. Cam așa arată iadul. Infernul ăla, să stai acolo, în fața mea a murit o doamnă, dincolo altul intubat… În momentele alea, simți că te stingi, că te duci. La primele simptome tușeam și simțeam că îmi sar plămânii din piept afară. Am stat trei săptămâni internat. Nu e glumă, e foarte periculos, recomand tuturor să respecte regulile pentru că de asta sunt în țara asta legi, ordine. Nu sunt făcute aiurea, trebuie respectate de toată lumea. Dacă zice să porți masca și noaptea când dormi, să dormi cu ea, să nu ți se întâmple nimic", a mărturisit Vasile Găurean, potrivit Instituției Prefectului.

Bilanțul epidemiei de coronavirus pe teritoriul României

România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 1.345 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 737 de pacienți au primit reconfirmarea infecției cu COVID-19, la retestare.

45 de noi decese în rândul pacienților cu SARS-C0V-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, la nivel național, iar 458 de pacienți sunt internați la ATI.

În ultimele 24 de ore, au fost efectuate 24.147 de teste, dintre care 14.887 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.260 la cerere.

Până în acest moment, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Bilanțul total al deceselor a ajuns la 2.566.