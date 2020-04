CORONAVIRUS | Cetățenii din Galați, obligați să poarte măști pe stradă (VIDEO)

Cetățenii județului Galați vor fi obligați, de luni, să poarte măști, fulare sau esarfe la gura pentru a putea ieși pe stradă, în încercarea de a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus, potrivit Prefecturii județului.

Gabriel Avramescu, prefectul județului Galați, a declarant, pentru B1 TV, că măsura a fost luată pentru a preveni răspândirea intracomunitară a infecției cu coronavirus.

Măsura a fost luată în urma unei analize făcute cu specialiștii epidemiologi și infecționiști din județul Galați, din cadrul Direcției de Sănătate Publică, de la spitalul de Boli Infecțioase sau de la Facultatea de Medicină.

Gabriel Avramescu a menționat că din analiză a reieșit necesitatea instituirii unei astfel de măsuri în județ, ”mai ales că la noi a fost o situație aparte generală de două autocare cu turiști care au venit din Turcia, în perioada în care Turcia nu era în zona galbenă, și practic dorim ca efectele acestor două autocare să fie limitate sau gestionate cât se poate de bine”.

Prefectul a precizat că nu sunt impuse măștile chirurgicale, ci este vorba de mijloacele de protecție, precum și măștile din bumbac sau din diverse material.

Acesta consideră că măsura ar fi utilă la nivelul întregului mapamond.

