UPDATE Prefectul de Argeş, Emanuel Soare, a anunţat că, deocamdată, nu se carantinează/izolează nicio localitate din Argeș. Cu toate acestea au fost anunțate mai multe măsuri pentru blocarea răspândirii noului coronavirus.

Începând de miercuri, masca este obligatorie și în spaţii deschise, aglomerate.

Activitățile comerciale, inclusiv evenimentele private (și drive in) se încheie obligatoriu la ora 22.00, respectiv ora 23.00 în weekend.

Totodată, sunt interzise dansurile/jocurile la orice eveniment (sunt permise doar pentru persoane din aceiași familie!)

Știre inițială:

Creșterea exponențială a numărului de cazuri de COVID-19 în județul Argeș ar putea aduce noi măsuri de răspuns la criza sanitară, printre care și generalizarea obligației de a purta mască, „indiferent dacă spațiul este public, privat, închis sau deschis”. Anunțul a fost făcut chiar de către prefectul Emanuel Soare. Reamintim că, la nivel național, România a ajuns 45.902 de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus și 2.206 decese legate de această boală infecțioasă, iar în 25 iulie a înregistrat un nou record negativ.

