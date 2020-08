Masca, obligatorie și în spațiile publice deschise de pe litoral. Pentru ce zone e valabilă măsura și în ce interval orar se va aplica

Chiar și weekendul acesta sunt aşteptaţi peste 100.000 de turişti la mare -oficial, pentru că, neoficial, cifra poate fi dublă, dacă luăm în calcul şi românii care se duc la rude sau care stau la particulari. Pentru toţi, însă, dar şi pentru localnicii judeţului Constanţa, masca devine obligatorie pe litoral în anumite zone, şi în anumite intervale ale zilei. Controalele se întețesc și ele, iar amenzile sunt destul de piperate, potrivit B1 TV.

