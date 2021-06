Masca va rămâne obligatorie în clase și din septembrie, când începe noul an școlar. Sorin Cîmpeanu: N-am reușit să încheiem această criză sanitară (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că masca de protecție va fi obligatorie în clase și din septembrie, când începe noul an școlar, dat fiind că încă nu am trecut de pandemie și nu s-au vaccinat anticoronavirus suficient de mulți profesori și elevi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

