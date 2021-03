Mascații au descins la o adresă greșită din Ilfov. O femeie a fost bruscată și amenințată cu arma (VIDEO)

Polițiștii de la Acțiuni Speciale au descins la o adresă greșită din Ilfov. Mascații au spart ușa unei femei nevinovate, au bruscat-o și au amenințat-o cu arma. Când și-au dat seama de greșeala făcută, mascații au plecat fără să dea vreo explicație. Femeia spune că a sunat și la 112 însă apelul ei a fost ignorat.

Mascații au intrat la 5 dimineața peste o femeie din Ilfov și fiica acesteia. Dupa ce au spart ușa și le-au bruscat pe cele două, și-au dat seama că de fapt aveau treabă în altă parte.

Foarte calmi, polițistii de la Acțiuni Speciale au decis să plece fără să se obosească să dea vreo explicație.

Femeia susține că mascații au amenințat-o cu arma și au vrut să îi împuște câinele. Victima a sunat și la 112 dar la primul apel i-a fost închis telefonul. Ulterior a chemat salvarea deoarece fiica ei a suferit un atac de panică.

„Așa-zișii apărători ai oamenilor de rând au greșit adresa. Eu am fost bruscată (...) Mi-au pus armă în piept, au vrut să-mi împuște câinele. Sunt vânătă pe mâini, țineau de mine, voiau să-mi împuște câinele în cap. Voiau să plece fără să-mi spună de ce fac asta”, a declarat victima, pentru Ziare.com.

Aceasta a mai spus că intenționează să-i de în judecată pentru ce i-au făcut.

Potrivit ziare.com, surse din interiorul IGPR au admis, neoficial, existența unei intervenții greșite la o adresă din Clinceni.

