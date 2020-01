HALUCINANT! Și-a dat foc la mașină. Totul a fost LIVE pe Facebook (VIDEO)

Gest teribilist al unui tânăr din Brăila!

DESPĂRȚ IRE DUREROASĂ ÎN TELEVIZIUNE! ADIO, TEO TRANDAFIR! BURSUCU’ NU S-A MAI OPRIT DIN PLÂNS. VESTEA A CĂZUT CA UN TRĂSNET (GALERIE FOTO)

Bărbatul de 29 de ani a dat foc unui BMW, chiar în timp ce era live pe Facebook.

S-A TERMINAT! ARSENIE BOCA A PREVĂZUT SFÂRȘITUL: MARELE CUTREMUR E APROAPE! PLÂNG ICOANELE ÎN BISERICI

Mai mult, individul a avut grija să precizeze că s-a plictisit de maşină şi că a făcut un foc de tabără.

HOROSCOPUL RUNELOR PENTRU SĂPTĂMÂNA 27 IANUARIE – 2 FEBRUARIE. MIHAI VOROPCHIEVICI FACE ANUNȚUL MULT AȘTEPTAT: ACEȘTI NATIVI DAU DE NOROC ȘI BANI!

Autoturismul, un BMW de producţie mai veche, se pare că a fost implicat într-un accident, aşa că tânărul de 29 de ani a decis să-i dea foc, în mijlocul străzii.

În timp ce unii au aprobat gestul bărbatului şi au considerat că era singura decizie corectă în cazul maşinii, alţii s-au arătat îngrijoraţi în privinţa extinderii incendiului.

Pompierii ajunşi la faţa locului au stins flăcările înalte de peste 4 metri, care ameninţau să cuprindă casele din apropiere.

Poliţiştii au intervenit şi ei si l-au transportat pe piroman la secţia de pishiatrie pentru evaluare, mai ales că la vederea agentilor tanarul a devenit violent.

Deși, încă nu se cunoaşte motivul pentru care bărbatul a recurs la gestul extrem, un lucru e sigur: piromanul de ocazie a fost amendat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.