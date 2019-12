Inconștiența la volan a fost la un pas să-l coste propria viață. Un bărbat din Timiș s-a urcat beat la volan, iar mașina pe care o conducea a fost lovită de tren, informează B1 TV. Individul a ajuns la spital cu răni grave. Martorii accidentului spun că bărbatul era atât de beat, încât polițiștii nu l-au putut testa cu aparatul etilotest. A fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Individul, în vârstă de 65 de ani, nu a respectat semnalul semaforului și nu a oprit.

A vrut să treacă în viteza calea ferată, însă, chiar în acel moment, mașina a fost lovită puternic de trenul care venea cu viteză.

Autoturismul a fost apoi târât câțiva metri și s-a oprit aproape de un copac.

Martorii care au vazut scenele șocante au sunat la 112.

Pompierii și medicii au ajuns de urgență la locul accidentului. Surprinzător, individul era conștient și mirosea puternic a alcool.

Polițiștii nu l-au putut testa cu etilotestul. La spital, i-au fost recoltate și probele biologice. A reieșit o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul are acum dosar penal sub pentru vătămare corporală din culpă.

