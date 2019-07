Un om a murit, iar alți trei au fost răniţi grav, joi dimineaţa, după ce un autoturism a fost lovit de un tren în judeţul Mureş, informează B1 TV. Accidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată de pe Drumul Judeţean 153, la ieşirea din oraşul Reghin.

Este vorba despre un autoturism înmatriculat în Galaţi, care a fost lovit de trenul InterRegio 4541.

La ora transmiterii acestei știri, poliţiştii fac cercetări la faţa locului pentru stabilirea cauzelor accidentului.

