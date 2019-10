O mașină a Serviciului de Protecție și Pază, care se afla în misiune, a fost implicată într-un accident pe DN1, astfel că un om, în vârstă de 73 de ani, a murit pe loc.



Incidentul a avut loc, așadar, pe DN1, spre Brașov, în localitatea Timișul de Jos. Impactul s-a produs atunci când o mașină a ieșit de pe o stradă laterală și a încercat să întoarcă printr-un loc nepermis, peste o linie de dublă continuă. În urma impactului, bătrânul de la volanul mașinii a decedat pe loc.



Din primele informații, în autoturism, nu era niciun demnitar, iar șoferul de la autoturismul SPP este în afara oricărui pericol. Nu în ultimul rând, Serviciul a transmis condoleanțe familiei îndurerate.

