Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Un român stabilit în Anglia a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. Bărbatul deținea o mașină înmatriculată în Brăila, iar acest lucru i-a creat câteva probleme la care nu se aștepta și care a creat destule controverse

Un român a fost cel care i-a săpat groapa celuilalt. Se pare că, după spuse sale, poliția din Londra a făcut un apel prin care a cerut ca toți cei care circulă cu mașini înmatriculate în altă țară, să fie denunțați. Atfel, mașinile care nu sunt înmatriculate în Marea Britanie să fie confiscate de poliție, scrie cancan.ro.

”Poliția din uk a declarat ca oricine are cunoștințe cum ca un rezident in uk circulă cu o mașină înscrisă in altă țară sa sune la politie si sa anunțe ca să se ia măsuri in cel mai scurt timp, adica sa i se confiște mașina. Eu unu o sa raportez/sun de fiecare dată cand vad pe aici un român cu cazanul lui înscris pe România. Pai eu sunt mai fraier sa plătesc asigurare si toate cele aici si tu vii cu cazanul tau din România unde cu 100 de euro plătești asigurare si alte cele?”, scrie cetățeanul român supărat tare pe conaționalul său.

Astfel, mașina brăileanului a fost ridicată și predată autorităților din Marea Britanie.

Întreaga poveste s-a petrecut pe o pagină de Facebook, acolo unde sunt înscriși mai mulți rămâni care trăiesc în Marea Britanie. Cei mai mulți au fost deranjați de românul care, spun ei, își ”toarnă” frații de patrie.

”Oameni buni, noua ni se potriveste o vorba romaneasca din bătrâni,râdem unul de altul ”, ”Suntem sclavii propriei noastre mentalitati. Cata prostie Doamne. Invidiosilor slugarnici”, ”Bine ca te lauzi ca ai bani de te enervează dar nu iti permiți o asigurare aici si umbli cu caruta de romania ca muritorii de foame”, ”Ma gandesc la faptul ca cea mai buna mancare a romanului plecat in strainatate este un alt Roman… si se adevereste ceea ce zic…”, au fost câteva dintre comentariile postate pe respectiva pagină de Facebook.