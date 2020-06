Mașinile lui Gheorghe Dincă, scoase la licitație. Ce preț de pornire au automobilele criminalului din Caracal (VIDEO)

Chiar dacă nu există o sentință definitivă în instanță, mașinile lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, au fost scoase la licitație, cel mai probabil după ce rudele victimelor au cerut despăgubiri în instanță. Autoturismele au fost poprite, așa că cei care vânează acum chilipiruri sau pur și simplu vor autovehiculul unui criminal în serie, au posibilitatea să le cumpere la un preț derizoriu, potrivit B1 TV.

Mașinile lui Gheorghe Dincă au fost ridicate de autorități imediat după ce au început verificările la locuința acestuia din Caracal. Autoturismul Renault Megane este cel cu care se presupune că le-ar fi răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. De altfel, automobilul apare și pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere în ziua dispariției fetei minore.



Ulterior, Gheorghe Dincă a revenit cu mașina în Caracal, în timp ce Alexandra Măceșanu era ținută prizonieră în locuința acestuia din Dobrosloveni. Este chiar momentul apelului dramatic făcut la serviciul telefonic de urgență 112 de fata în vârstă de 15 ani. Acum se pare că autoritățile vor să valorifice bunurile lui Gheorghe Dincă, deși acesta nu este condamnat încă.

Cele două mașini sunt scoase la licitație chiar pe site-ul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponiblizate. Atât mașina, cât și dubița se află indisponibilizate în județul Olt. Pentru ambele autovehicule, în anunțul de licitație se precizează că acestea sunt nefuncționale, pe motiv că interiorul este demontat și deteriorat, iar locul de predare este localitatea Drăgănești din județul Olt.



În cazul mașinii care pare a fi cea folosită de Gheorghe Dincă la răpirea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu, prețul de pornire este 1.033 de lei, iar pentru dubiță 5.017 de lei.

