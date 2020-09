Ministerul Justiției anunța finalizarea masterplanului Cartierului pentru Justiție, care presupune gruparea tuturor instituțiilor de justiție din Capitală într-un singur areal imobiliar.

"Conceptul general urbanistic-arhitectural (Masterplan) a fost realizat de firmă Gensler- companie globală de design și arhitectură de talie internațională și nr. 1 mondial al anului 2019-în colaborare cu experți din cadrul Băncii Mondiale și Ministerul Justiției.

Totodată, Ministerul Justiției a lansat și procedura de licitație pentru realizarea Planului Urbanistic de Detaliu și a proiectării detaliate a Cartierului pentru Justiție", se precizează în informarea ministerului.

"Cartierul pentru Justiție" reprezintă un obiectiv major de investiții, care va creă condițiile optime pentru accesul cetățenilor la actul de justiție.

