După ce zeci de cadre medicale au fost depistate pozitiv cu coronavirus primarul orașului a decis să impună o serie de măsuri, chiar dacă Spitalul Județean nu este în subordinea Primăriei. Din păcate echipamentele medicale de protecție din lipsa cărora s-a produs această situație nu vor fi ușor de procurat sau ieftine.

''Am avut o ședință de Consiliu Local prin care am hotarât să dăm suma de 5 milioane de lei de la investiții să punem la dispoziția Consiliului Județean pentru cumpararea de echipamente, respectiv, combinezoane, măști, teste și nu în ultimul rând aparate la Terapie Intensivă. S-a aprobat acest proiect de hotărâre, noi suntem înfrațiți cu un oraș din China, am solicitat ajutorul lor să putem cumpăra aceste materiale din China, așteptăm să primim și niște oferte de la ei. Am înțeles că acolo au început să se producă, s-a mai limitat această gripă, și astăzi Uniunea Europeană nu are așa ceva. Nu am oferta, cu siguranță sunt scumpe. Spitalul Județean nu este în subordinea Consiliului Local, este în subordinea Consiliului Județean, să precizăm acest lucru'', a declarat pentru B1.ro Ion Lungu, primarul Sucevei.

Acesta a mai precizat că nu reproșează această situație extremă nimănui și că problema lipsei de echipamente speciale de protecție este justificabilă, fiind extinsă la nivel mondial.

''Nu reproșez nimănui pe plan local sau județean că nu sunt aceste echipamente, eu zic că la nivel global această gripă, coronavirusul, ne-a luat pe nepregătite. Suntem solidari cu cadrele medicale mai mult decât atât aceste echipamente pe care vrem să le punem la dispoziția lor, începând de astăzi, punem la dispoziție cadrelor medicale care s-au infectat cu acest virus, la un hotel din oraș 30 de camere pentru medicii și de asemeni un cămin internat, modernizat, la Colegiul Național Spiru Haret, iar primaria Municipiului Suceava, asigură cazarea, masa și toate celelalte. Medicii, asistentele, infirmierele, le ducem la acest cămin să nu mai intre în contact cu familiile lor'' a mai spus Ion Lungu.

În Suceava au decedat deja doi pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.