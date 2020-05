Exclusiv online

Exclusiv || Saloanele de înfrumusețare și frizeriile se redeschid odată cu data de 15 mai, însă nu vor mai putea funcționat ca înainte. Există un set de reguli și măsuri ce au fost impuse pentru reluarea activității din cadrul acestor unități. Clienții vor fi nevoiți să folosească masca de protecție și mănuși, programările vor fi stabilite la un anumit interval de timp, care să permită aerisirea și dezinfectare salonului după fiecare persoană și le va fi luată temperatura odată ce ajung în incinta salonului.

Mai mult decât atât, în unele saloane, proprietarii au încercat să organizez totul în așa fel încât la programarea unui client să fie prezente doar persoanele care necesită serviciile și cele care efectuează manichiura, cosmetică, etc. separat de restul spațiului din salon.

În București, frizeriile și saloanele de înfrumusețare sunt nevoite să respecte regulile de distanțare soaiclă și mai ales regulile impuse de către autorități. Am discutat cu Vali Sava (proprietarul Color by Vali Sava), George Soare ( proprietarul TRIBUTE Salon by George Soare) și Lucian Busuioc (proprietarul Artist Salon & Academy) pentru a vedea ce se schimbă pentru angajați și clienți și cum se va desfășura activitatea, începând cu data de 15 mai:

Cum s-au pregătit saloanele de înfrumusețare pentru redeschidere

Respectarea măsurilor de distanțare socială este esențială odată cu redeschiderea saloanelor de înfrumusețare și a frizeriilor din data de 15 mai.

Pentru a reuși să păstreze o distanță minimă între clineți și în rândul angajaților, mai multe saloane au reogranizat și reamenajat spațiul din incintă. „Da, am fost nevoiți să reorganizăm mesele și oglinzile în salon pentru a respecta distanța recomandată de autorități”, explică Vali Salava, proprietarul Color by Vali Sava. Pe de altă parte, Lucian Busuioc adaugă „în primul rând noi fiind o echipă mai mare am reorganizat programul tuturor. Am făcut două ture pentru ca interacțiunea să fie minima inclusiv între colegi și fiecare tură se va împărți și vor lucra în salon o parte și cealaltă în una din camerele din academiea noastră. Vor lucra cu distanțăa mare între ei.”, a explicat Lucian Busuioc, stilist Wella Professionals din cadrul Artist Salon.

Pe lângă metoda de distanțare impusă, de 2 metri în unitățile în care a existat sufficient spații, managerii și-au luat măsuri suplimentare de siguranță, păstrând chiar o distanță mai mare „Noi ne bucurăm de o suprafață utilă de 450 metri divizată pe 4 nivele și reorganizarea nu ne-a dat bătăi de cap. Chiar asigurăm distanță în plus între posturile de lucru față de cea impusă de lege, adică 3 metri în loc de 2.”, explică George Soare, proprietarul Tribute Salon.

Regulile privind dezinfectarea în saloanele de înfrumusețare

Există o serie de reglui pe care frizeriile și saloanele de înfrumusețare le vor respecta odată cu redeschiderea porților pentru clienți. În Capitală, managerii saloanelor cu care am discutat au explicat că dezinfectarea se va realiza atât la nivelul suprafețelor, cât și pentru mănușile personalului și al clienților. Aparatele de purificare a aerului sau firmele specializate în curățenie și dezinfectare sunt alte modalități soluții la care saloanele de înfrumusețare din București au apelat. „Dezinfectarea din salon are loc atât pe suprafețe, instrumentar,podele, cât și mâinile /mănușile personalului și ale clienților plus aerisirea regulată a salonului” explică Vali Sava.

Lucian Busuioc, de la Artist Academy, povestește că au ales o firmă care să realizeze periodic dezinfectarea întregului salon. „Am contractat o firma specializata în acest sens care se vă ocupa periodic de dezinfecție. În paralel am achiziționat covoare lipicioase și cu tăviță pentru dezinfectant, dezinfectanți profesionali pt pardoseala, posturile de lucru și echipamente. După fiecare client se vă dezinfecta zona, echipamentele și la fiecare 2 ore vom aerisi și dezinfecta și în salon”.

Purificarea și ionizarea aerului sunt alte soluții aduse de către saloanele din București. Spre exemplu, George Soare, proprietarul Tribute Salon explică faptul că dezinfectarea din locație se va realiza „la fel ca si pana acum, doar ca mult mai des respectand măsurile impuse in perioda de alertă! Dintotdeauna am igienizat riguros atat instrumentarul, cat si suprafetele dupa fiecare client. In plus deținem un aparat de purificare și ionizare a aerului de la Zepter pe care îl ținem pornit în permanență. Purificatorul este testat și certificat de GUI-Lab din Germania pentru a reduce eficient microorganismele care se pot regăsi în aerul de interior, cum ar fi particulele fine de praf, bacteriile și virusurile (inclusiv SARS-CoV-2). Pe fiecare post de lucru vor exista kituri cu solutii de dezinfectare pentru client.”

Programările la saloanele de înfrumusețare în timpul stării de alertă

Stiliștii și proprietarii saloanelor de înfrumusețare au fost nevoiți să ordoneze programările în așa fel încât timpul de așteptare al persoanelor care ajung în incinta salonului să nu mai existe și mai ales ca experții și restul personalului să aibă la dispoziție sufficient timp pentru a-și curăța ustensilele și suprafețele din salon, după fiecare client.

Serviciile express sunt, de exemplu, modalitatea la care a apelat George Soare alături de echipa sa de la Tribute. „În aceasta perioada ne vom axa pe servicii express pentru a nu petrece timp îndelungat în salon, dar și pentru a onora la aceleași standarde de calitate și siguranță toate programările. În funcție de serviciile cerute de clienți, ne-am oraganizat de așa maniera încât mulți dintre clienții noștri vor împarți spațiul doar cu expertul nostru. Acest lucru nu este posibil în cazul serviciilor de coafor, în schimb toate celelalte servicii pot fi oferite doar în prezenta clientului și a expertului nostru.”

Durata serviciilor și timpul pe care o persoană îl va petrece în salonulu de înfrumusețare poate pune însă mici problem atunci când se realizează calendarul pentru programări, însă stiliștii aleg acum să își stabilească un interval mai mare între orele la care urmează să ajungă clienții „Aici a fost puțin mai dificil pentru noi deoarece sunt servicii la care nu știm durata exacta însă toate programările au un interval de timp mult mai mare că înainte pentru a nu se intersecta clienții intre ei și pentru a avea timp să dezinfectăm”, a explicat Lucian Busuioc.

Pe de altă parte, o soluție la care saloanele apelează, având în vedere regulile de distanțare social și mai ales intervalul lăsat între programări, este deservirea clienților salonului, într-o primă etapă, așa cum explică George Soare. „În prima etapa vom deservi doar clienții salonului și vă trebui să recuperam serviciile neefectuate în cele 2 luni de izolare. Vom vedea destul de repede în ce sens vă fi fluctuația de clienți, deocamdată, ținând cont de noile prevederi, tot programul nostru este acoperit de programări”.

Temperatura înainte de intrarea în salon, masca și mănuși – regulile în salon din 15 mai

Noile reguli impun ca fiecărei persoane ce ajunge la programare să îi fie luată temperatura, iar acest lucru este confirmat și de stiliștii din București cu care am discutat. Pe lângă măsurarea temperaturii corpului, în anumite unități, personalul salonului va ține legătura cu fiecare client, iar acesta va oferi informații despre starea sa de sănătate. „În primul rând, o să comunicăm riguros dacă prezintă orice urmă de simptome de răceală sau gripă să nu se prezinte la programare. În al doilea rând, legea impune ca temperatura tuturor clientilor să fie verificata în zona de recepție din incintă, înainte de accesul acestora în salon” ne-a explicat George Soare.

Persoanele care se prezintă la salon, iar acolo se constată că au o temperature mai mare de 37 de grade Celsius, vor fi reprogramate odată ce stare de sănătate va fi una cât se poate de clară. „Da, categoric la intrarea în salon și tot ce va fi peste 37 grade va fi reprogramat pentru când starea de sănatate li se va îmbunătăți/clarifica”, a adăugat Lucian Busuioc.

Masca și mănușile de protecție sunt necesare pe întreaga durată a vizitei la salon. Pentru moment se pare că persoanele care își doresc să meargă în frizerii sau saloane de înfrumusețare au nevoie doar de acestea.

În funcție de locația în care merg clienții, fie vin cu cele două produse de acasă, fie primesc de la salon. „Clienții au obligația de a purta pe țoață durata programării masca de protecție și mănuși fie că vin cu ea,fie că o să o oferim noi. Clienții trebuie să vina cu masca,iar daca nu au cu siguranță o să primească de la noi. În timpul în care se vor realiza tratamentele faciale ,pensatul , clientul nu vă putea purta masca, dar cosmeticiana vă purta cu siguranță și masca și viziera pentru o protecție mai mare”, ne spune Vali Sava.

Pe lângă mănuși alături de masca de protecție, Lucian Busuioc ne-a povestit că angajații săi vor purta vizier în interiorul salonului. „Clientii vor fi rugati sa vina cu masca si manusi. Daca nu vor avea le vom pune noi la dispozitie. In ceea ce primeste vizierele, vor purta doar angajatii”. Mai mult decât atât, George Soare explică cum se schimbă măștile clienților în salonul său. „Le vom pune la dispoziție măști și, în plus, le vom și schimba pe cele ale clienților care petrec mai mult de 4 ore alaturi de noi.”

Măsuri de igienă pentru manichiură, aplicate în timpul sătrii de alertă

Dacă atunci când merg la coafor sau la frizer clienții poartă mănuși, în timpul unei programări șa manichiură acest lucru este imposibil. Tocmai de aceea, mâinile clientelor vor fi igienizate și dezinfectate riguros, pentru a se evita pe cât posibil orice riscuri. „Clienții care vor veni la manichiura se vor dezinfecta pe mâini, se vor spală pe mâini, vor fi obligați să poarte masca.Manichiurista vă purta de asemenea viziera,iar spațiul și instrumentarul vă fi dezinfectat cu mare atenție că și până înainte de Covid”, ne-a informat Vali Sava.

Mai mult decât atât, manichiura a fost întotdeauna realizată în condiții de igienă riguroase, așa cum a punctat Lucian Busuioc. „Vor fi aceleași masuri că și pentru ceilalți clienți ai salonului. În ceea ce privește serviciul de manichiura/pedichiura și înainte erau reguli stricte de igiena pentru că sunt foarte multe alte boli transmisibile în cazul în care clienta ar fi sângerat. Folosim dezinfectanți avizați, special pentru saloane, cu putere mare de acționare, dezinfectam la temperaturi înainte ustensilele după fiecare client, folosim accesorii de unica folosință.”

Clienții ar putea pleca acasă cu mănuși noi, ne explică George Soare. „Experții noștri vor purta în permanenta masca și mănuși, le vor schimba după fiecare client, iar mâinile clienților vor fi igienizate riguros înainte de efectuarea serviciului de manichiura urmând că apoi să punem la dispoziție mănuși noi clienților! Și aici vom adapta serviciile la aceasta perioadă!”

Copiii merg la tuns alături de părinți sau nu?

O întrebare care a stat cu siguranță și în gândul părinților face referire la modul înn care micuții vor putea fi duși la tuns și dacă un adult va pute fi alături de ei în permanență sau vor fi nevoiți să îi lase în singuri, alături de stilist. Vali Sava, ne-a explicat că pentru salonul său „din cauza perioadei pe care o traim si normelor impuse , trebuie ca parintele sa isi lase copilul la tuns si sa astepte afara pana cand tunsul este realizat.”

Pe de altă parte, Lucian Busuioc este de părere că cel puțin pentru moment, micuții nu vor merge la frizer. „Cred că copiii vor mai sta o perioada pe acasă protejați deoarece este o categorie mai greu de controlat. Nu credem că părinții își vor aduce cel puțin la început copii la salon, iar daca vor face acest lucru părinții vor așteptă afara.”

Începând cu data de 15 mai, România a trecut de la starea de urgență la starea de alertă. Există în continuare reguli de distanțare socială pe care românii trebuie să le respecte, pentru a preveni răspândirea noului coronavirus.