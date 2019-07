Opt într-un Matiz! Ce explicații au primit polițiștii de bărbații care s-au înghesuit în micuța mașină (VIDEO)

Opt într-o maşină! Surpriză de proporții pentru polițiștii din Buzău, care au găsit nu mai puțin de opt bărbați într-un Matiz, informează B1 TV.

Oamenii le-au spus agenților că s-au înghesuit în mașină pentru a ajunge, acasă, în județul Galați.

