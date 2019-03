Dezvăluiri în premieră: Va candida judecătorul CCR Maya Teodoroiu la alegerile europarlamentare pe lista PSD? (VIDEO)

Una din întrebările care au atras atenţia opiniei publice în condiţiile apropierii alegerilor europarlamente o reprezintă posibilitatea unei candidaturi a judecătorului CCR Maya Teodoroiu pe listele PSD, mai ales în condiţiile în care acesteia îi expiră mandatul în iunie.

Întrebată de Sorina Matei despre acaestă informaţie, Maya Teodoroiu nu a oferit un răspuns clar, afirmând doar că nu a discutat cu nimeni despre ce această posibilitate şi tot ce se discută sunt simle speculaţii.

"Nu am discutat cu nimeni şi în niciun caz. Acestea sunt speculaţii, am mai auzit, întâi au spus nişte policiteni chestia asta, apoi am văzut prin presă. Nu, nefondate!", a afirmat Maya Teodoroiu.

"N-am ce comentarii să fac", a fost răspunsul acesteia când a fost întrebată dacă îşi doreşte o asemenea candidatură.

