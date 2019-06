Radu Mazăre a fost dus, marţi în jurul orei 11:30, în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acesta a fost adus cu o dubă a poliţiei pentru a fi prezent la un nou termen în dosarul Polaris, în care fostul primar al Constanţei a fost condamnat, în primă instanţă, la noua ani şi zece luni de închisoare.

Radu Mazăre este acuzat, în acest dosar, de luare de mită şi de trafic de influenţă, iar prejudiciul în acest dosar se ridică, potrivit procurorilor, la 200 de milioane de lei.

Fostul primar este actualmente încarcerat la Penitenciarul Rahova, în perioada de carantină de 21 de zile, de după ce a fost extrădat din Madagascar.

Radu Mazăre a fost extrădat pentru că are o condamnare definitivă de 9 ani de închisoare în dosarul privind retrocedările ilegale de terenuri din Mamaia şi Constanţa.

