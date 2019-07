Radu Mazăre s-a însurat miercuri, după gratii la Penitenciarul Rahova, cu Roxana Mihalache, într-o ceremonie ce a fost oficiată de un ofițer de stare civilă la Sectorul "Vizite" al penitenciarului sau vorbitorul închisorii, cum este cunoscut, şi fără naşi, fără rochie de mireasă şi chiar fără fotografii.

La plecarea de la Rahova, proaspăta soţie a oferit câteva declaraţii presei în care a arătat că ceremonia a fost una tristă din cauza situaţiei în care se află Radu Mazăre.

"Este supărat pentru că asta este situația", a arătat Roxana Mihalache.

Aceasta a mai precizat că nu ştie încă momentul când se va putea bucura de beneficiul de 48 de ore acordat celor care se căsătoresc după gratii.

La ceremonie au luat parte circa 10 persoane, atât cât permite legea în acest caz. Mai exact au fost prezente doar rudele apropiate: mama, frații și fiul din prima căsătorie, din partea fostului primar al Constanţei, și familia Roxanei.

