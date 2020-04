Există cazuri „când pacienți tineri, care aparent n-au boli asociate, fac o formă fulminantă” a infecției cu COVID-19, a afirmat Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase de la Institutul Național „Matei Balș” din Capitală, miercuri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



„Aș pleca de la faptul că, totuși, situația este echilibrată cu numărul total de îmbolnăviri. Chiar dacă suntem în această perioadă tot într-o creștere și chiar dacă vorbim tot de o perioadă în care ne îndreptăm către vârful epidemiologic, așa cum ați văzut în ultimele zile, numărul de îmbolnăviri nu a fost mai mare. De asemenea, cazurile severe au fost și ele într-o limită rezonabilă. Apropo de ce spuneați dumneavoastră de faptul că se întâmplă să fie și forme severe, critice și care să ducă la deces chiar la vârste tinere, asta să știți că se întâmplă oriunde în lume. Chiar dacă se întâmplă rar, sunt situații când pacienți tineri, care aparent n-au boli asociate, fac o formă fulminantă. Aici sunt mai multe teorii descrise, fie e vorba de faptul că e o expunere prelungită în raport cu virusul – asta se întâmplă de obicei în rândul personalului medical, dar nu numai – dar sunt și persoane tinere, cum s-a întâmplat cu medicul oftalmolog din China, care era tânăr, n-avea afecțiuni preexistente și a ajuns la o formă severă, și a ajuns la deces. Au fost niște adolescente în Franța, copilul de un an din Statele Unite. Adică sunt situații, chiar dacă sunt rare, când o persoană poate să facă o formă fulminantă și să ajungă la deces, din păcate, aici fiind explicațiile care vă spuneam mai devreme. Ori o expunere prelungită, ori poate fi vorba de o hiperreactivitate imună. Adică să spunem că uneori imunitatea dă un răspuns exagerat, iar atunci apare această formă fulminantă”, a declarat Adrian Marinescu.

Întrebat dacă este posibil ca noul coronavirus să fi produs pagube cu mult timp înainte de primul diagnosticat, el a răspuns: „Nu cred că poate fi un interval atât de lung, dar pe de altă parte să ne aducem aminte de situația din China. În China, cu siguranță nu e vorba numai de faptul că datele nu au fost prezentate corect, dar ei au avut infecția înainte de momentul în care și-au dat seama. Adică au avut forme asimptomatice, au avut forme ușoare. Cu siguranță ele au început undeva din noiembrie. Acesta este și motivul pentru care acolo lucrurile s-au extins destul de repede. E greu de zis când a fost primul caz de infecție sau când s-a întâmplat prima dată în România”.

Întrebat dacă estimarea potrivit căreia începând cu data de 15 mai vor fi relaxate restricțiile din România, Adrian Marinescu a afirmat: „Eu aș zice, perioada 15 mai – 1 iunie, pentru că lucrurile acestea se vor întâmpla într-un interval de timp”.



Referitor la posibilitatea ca pacienții care au decedat în ciuda faptului că nu au comorbidități să fi contractat o formă mai agresivă a bolii, medicul a subliniat: „Este și asta o posibilitate. Se știe că există două forme și că, într-adevăr, forma S e mai puțin agresivă, doar că e greu să tragem o concluzie, așa cum s-a întâmplat și în celelalte țări, că în România avem mai degrabă varianta S. Ne-am dori, pentru că este o formă mai puțin agresivă, și într-adevăr în celelalte dintre situații nu sunt forme severe, dar e foarte greu să tragi o concluzie acum, fără să ai un interval de timp. Cum nu s-a putut vorbi despre asta nici măcar în alte țări, unde au fost mai multe cazuri. Într-adevăr se spune că în Italia probabil că a fost forma agresivă, dar e greu să tragem o concluzie legat de asta și e greu să spunem că o persoană tânără are neapărat forma severă dacă ajunge la deces, pentru că întotdeauna există forme severe, rare, și la persoanele care aparent sunt sănătoase. Asta s-a întâmplat și în gripă”.

