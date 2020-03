Medic de la Spitalul ”Victor Babeș”: Pe cetățeni nu-i ajută să cumpere hiodroxiclorochină pentru că nu știu cum să o ia. E un medicament care are niște efecte adverse (VIDEO)

Hidoxiclorochina nu trebuie considerată un remediu sigur în cazul pacienților cu COVID-19, iar cetățenii nu trebuie să își facă provizii din acest medicament, pentru că administrarea sa se face după anumite reguli, iar luat fără sfatul medicului poate face mai mult rău decât bine. Avertismentul vine din partea lui Ștefan Lazăr, medic la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”, care a explicat, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că spitalele încep să ducă lipsa acestui medicament.

”Avem și noi această hidoxiclorochină în protocolul nostru care a fost publicat și în Monitorul Oficial. Nu e un secret, nu e ceva deosebit.

Din păcate, i s-a făcut o asemenea publicitate acestui medicament, încât alături de mălai, făină și ce au mai cumpărat, oamenii și-au făcut și rezerve de clorochină, iar noi, din păcate, ca spitale, începem să ducem lipsă, nu doar în România, peste tot.

Pe cetățeni nu-i ajută să cumpere acest medicament pentru că nu știu cum să-l ia. În plus, e un medicament care are niște efecte adverse. Când administrăm un astfel de medicament, cântărim bine cui îl dăm și cum îl dăm pentru că altfel riscăm să-i facem mai mult rău acelui bolnav.

Sunt rapoarte serioase care spun că afectează inima la cardiaci și o poate afecta ireversibil. S-au descoperit două cazuri în Arizona, soț și soție, care au folosit un derivat de clorochină, cu care se spălau acvariile. Soțul a murit și soția era în stare gravă. Nu sunt lucruri care sunt de luat oricum.

E un medicament pe care îl știm de zeci de ani, nu e o noutate absolută.

Întotdeauna, marile descoperiri au fost făcute din întâmplare, sunt niște lucruri pozitive pentru noi, dar nu trebuie să absolutizăm acest medicament pentru că, din păcate, nu este panaceu universal”, a explicat Ștefan Lazăr.

Întrebat dacă prin contactarea noului coronavirus se produc anticorpi în organism, medicul a răspuns: „În principiu, da. Faptul că au fost reinfectări, asta se întâmplă la foarte multe dintre bolile infecțioase pentru că sunt oameni care nu știu să-și prelucreze bine acești anticorpi, dar asta nu înseamnă să generalizăm. Până în momentul de față, putem considera că majoritatea oamenilor, odată ce trec prin boală, capătă imunitate. Problema este că nu știm cât de durabilă este acestă imunitate, dacp ține câteva luni, ține ani sau mai mult”.

Hidroxiclorochina este un medicament folosit până acum în tratarea malariei și a unor probleme articulare. Totuși, aceasta a început deja să fie luat în calcul de autoritățile mai multor state pentru schemele de tratament aplicate pacienților infectați cu COVID-19.

Este și cazul României, unde Hidoxicolorchina a fost inclusă în schema de tratament pentru paienții cu noul coronavirus, alături de alte medicamente precum Paracetamol, Lopinavir sau Ritonavir, Tocilizumab.

