CORONAVIRUS | Medic infecționist de la Matei Balș, despre aglomerația din piețe, de Paște: ”Ar putea avea efecte negative. Nu ne-am dori să avem o perioadă și mai grea pentru că nu respectăm regulile acum” (VIDEO)

Piețele din Capitală s-au aglomerat în preajma Floriilor și se asteaptă ca în această periodă, cea a sărbătorior Pascale, tot mai mulți oameni să meargă la cumpărături și să nu respecte măsurile impuse de autorități în încercarea stopării răspindirea pandemiei de coronavirus.

În acest context, medicul infecționist de la Matei Balș, Adrian Marinescu, a declarant că spera ca lucrurile să nu ia o amploare mare, iar acest fenomen nu va duce la o creștere explozivă.

”Pentru a avea o prognoză corectă, așa cum ne așteptăm în ultimele săptămâni, să avem un vârf după Paște, și el să fie într-o limită rezonabilă, ar trebui să nu fie un derapaj mare în această perioadă”, a declarant, pentru B1 TV, Adrian Marinescu.

Acesta a adăugat că, pentru a nu avea o creștere mare intracomunitară, înseamnă că nu ar trebui să se producă, la nivelul populației sau la nivel de masă, o schimbare.

Doctorul a menționat că vrea să credă că sunt lucruri izolate și ceea ce a fost de Florii în piețe sau în supermarketuri ”nu reprezintă o regulă pentru că ar fi un lucru rău care ne-ar putea face să ajungem la un efect negative, ori nu-și dorește nimeni să fie o perioadă mai lungă, cu mai multe îmbolnăviri”.

Adrian Marinescu consideră că nimeni nu și-ar dori să avem o perioadă și mai grea pentru că nu respectăm regulile de acum în perioada Paștelui.

