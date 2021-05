Medic german venit să ajute în România: „Pentru mine e o ruşine că în Europa există locuri unde copiii mor pentru că nu există personal suficient pentru a-i îngriji”

În România, doar unul din trei copii care ar avea nevoie să fie supuşi unei operaţii pe cord chiar ajunge să fie operat. Foarte mulţi copii care ar fi putut duce o viaţă normală au murit pentru că nu există suficient personal calificat care să-i ajute.

Zilele acestea, mai mulți medici din Germania au sosit în Brașov să îi ajute pe copiii cu probleme cardiace. Într-o săptămână au fost operați 14 pacienţi – 13 pe cord deschis şi unul transcateter. Mulți alți copii au fost luaţi în evidenţă pentru intervenţii ulterioare, informează Adevărul.

Medic german, despre spitalele din România

Unul dintre medicii germani veniți în România s-a arătat rușinat că în ţara noastră nu există personal suficient și din această cauză copii cu șanse să trăiască ajung să-și piardă viața.

„Pentru mine e o ruşine că în Europa există locuri unde copiii mor pentru că nu există personal suficient pentru a-i îngriji. Aşa că am venit aici şi sunt foarte, foarte fericit să văd că echipa care lucrează în acest spital este atât de entuziastă, că vrea să înveţe de la noi, că ne-a ajutat atât de mult şi că noi am putut-o pregăti. Aşa că sunt foarte sigur că, în viitor, aceşti oameni vor fi capabili să facă munca pe care am făcut-o noi în această săptămână. Cred că va exista un viitor pentru copiii din România!”, a declarat dr. Ocker Volker, medic primar cardiologie pediatrică şi terapie intensivă pediatrică la spitalul din Stuttgart, Germania.