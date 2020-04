Medic militar în prima linie la Suceava explică cum se vede terpia intensivă prin ochii bolnavilor de COVID-19: „Pacienții sunt niște eroi!”

Mihai Mărginean este medic militar, anestezist aflat în prezent la Spitalul Județean Suceava. După ce a relatat pe contul de Facebook situația pe care a găsit-o în cadrul unității sanitare și a transmis un mesaj emoționant oamenilor de acasă, doctorul Mărginean a atras astăzi atenția asupra eroilor din spitale, reamintitndu-le oamenilor de acasă că și pacienții, la rândul lor sunt niște eroi în secțiile de terapie intensivă.

Medicul militar a încercat să explice, într-un live pe Facebook-ul MAPN-ului cum arată o secție de terapie intensivă prin ochii unui pacient diagnosticat cu COVID-19, aflat în stare gravă pe patul de spital.

„Oamenii ăștia sunt eroi!”

Mihai Mărginean a ținut să transmită faptul că și pacienții, care se zbat pentru viața lor în secțiile de terapie intensivă sunt, la rândul lor eroi.

„Cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient? Un om care stă în pat cu o mască de oxigen și peste masca de oxigen cu o mască chirurgicală. Simte că nu are aer, îi este ba cald, ba frig, poate îi este foame. Nu are aer nici măcar să mănânce. Nu poate să își dea jos masca de oxigen. Și în jurul lui se plimbă oameni îmbrăcați în combinezoane albe, fără față, cu niște ochelari aburiți, cu niște viziere. Nu are cum să fie altfel decât o imagine absolut înspăimântătoare. Și acești oameni, din punctul meu de vedere, sunt eroi. Rezistă și ei cum pot. Eu am datoria să încerc să-i ajut. De asta am fost chemat aici, de asta am ales meseria asta. Toți suntem eroi. Trebuie să muncim împreună să fim împreună.” A explicat Mihai Mărgineanu pe pagina de Facebook.

„Am trecut prin aceeșai suferință împreună”

În urmă cu câteva zile, medical militar Mihai Mărginean a povestit, pe contul personal de Facebook situația din spitalul de la Suceava, numită și Lombardia României.

Mărginean a povestit vineri cum s-a apropiat de un medic alături de care a împărțit prima gardă de la spitalul din Suceava, cum simte că se cunosc de o viață întreagă deși nu se mai văzuseră până atunci.

„În spatele mesajului meu mai este ceva, poate te întrebi ce m-a motivat să îl scriu. Am venit într-o sâmbătă și poate luni noaptea sau marți am intrat în prima tură. Cu mine pe tură a fost repartizat un coleg din Suceava și pot să spun că după tura aceea făcută împreună mă simt foarte apropiat de el, simt că e ca și cum ne cunoaștem dintotdeauna, ca și cum vibrăm împreună. M-am gândit de ce se întâmplă asta: este suferința, am trecut prin aceeași suferință, amândoi. În episodul relatat în postarea mea, el era lângă mine, a fost camaradul meu, și atunci am vrut ca toți oamenii să-mi fie parteneri, să facă parte din aceeași suferință, pentru că la final vom fi împreună”, a povestit medicul militar Mihai Mărginean.

Situația cazurilor de infectare cu noul coronavirus în România

Până vineri în România au fost raportate 5.467 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2, 265 dintre acestea fiind raportate doar în ultimele 24 de ore. Numărul total al deceselor din țară a ajuns la 270. Din totalul cazurilor confirmate 729 s-au vindecat.