Medic radiolog din Cluj: Nu mai pot citi mesajele celor care neagă în continuare existența COVID-19 sau spun că e o simplă gripă care trece! Am auzit prea multe inepții

Un renumit medic radiolog din Cluj, aflat în prima linie în lupta anti-COVID-19, trage un semnal de alarmă. Boala atacă ambii plămâni, peste 90% dintre cei infectați fac pneumonie bilaterală, iar foarte multe cazuri sunt severe. După ce a analizat zeci de radiografii pulmonare, medicul Iulia Trifu, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, a ajuns să spună că nu mai poate citi mesajele celor care neagă existența noului coronavirus sau spun că acesta provoacă doar o simplă gripă.

Iulia Trifu atrage atenția, într-o declarație pentru G4 Media, asupra faptului că după câteva săptămâni de la vindecarea de COVID-19, mulți dintre pacienți prezintă leziuni pulmonare.

Sătulă să tot audă că boala nu exisă, aceasta aduce drept dovezi radiografii pulmonare ale pacienților pe care i-a avut în îngrijire.

„Am auzit foarte multe, prea multe inepții de genul «am fost acolo, n-a fost atât de rău, n-am avut nimic, a fost o răceală» sau, mai rău, «COVID-ul nu există», chiar după ce s-au externat. Ei sunt puțini, dar cei mai mulți pacienți fac forme moderate, iar o parte fac forme severe. În 90% din cazuri, evoluția înseamnă o pneumonie bilaterală, cu afectarea ambilor plămâni. (...) N-am avut evoluții spectaculoase în bine. Iar în privința complicațiilor, acestea pot apărea la orice persoană. Ești tânăr și sănătos fără nici un fel de comorbiditate, dar poți să dezvolți forme severe, care îți pun viața în pericol. (...) Nu mai pot citi mesajele celor care neagă în continuare existența COVID-19 sau spun că e o simplă gripă care trece!”, a explicat medicul clujean.

În acest context, Iulia Trifu a dat și exemplele unor pacienți care, deși erau tineri și nu aveau alte afecțiuni medicale, au făcut forme severe și complicații ale COVID-19 și s-au recuperat după o perioadă lungă în care au fost internați la terapie intensivă.

”Celor care nu cred în COVID-19 sau în efectele grave pe care le poate avea, le-aș spune în felul următor: nu se știe niciodată dacă ești cel care va face o viroză de sezon, cum o consideri tu, sau o gripă care trece sau dacă vei face o formă moderată/severă, care poate duce la complicații care să-ți pună viața în pericol. E o loterie. Iar dacă ai o formă ușoară și nu te prea interesează, e important de știut că-i pui pe alții în pericol. (...) Avem tineri de 30-40 de ani care au ajuns la ATI, unde au stat săptămâni întregi”, a mai declarat medicul radiolog pentru sursa citată.

Potrivit celor mai recente date, transmise duminică de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, la nivel național au fost confirmate 291 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și 23 de decese. Este vorba despre cel mai mare număr de victime înregistrat într-o zi în România în ultima lună și jumătate. În total, 26.313 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 de la începutul epidemiei, iar bilanțul deceselor a ajuns la 1.612.

217 pacienți sunt internați la terapie intensivă, în acest moment. De asemenea, dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.814 au fost declarate vindecate și externate.

Totodată, în ultimele 24 de ore au fost prelucrate 7.291 de noi teste.

Între timp, la nivel mondial, a fost depășit pragul de 10 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus, iar bilanțul victimelor de trecut de 500.000. De la începutul pandemiei și până în prezent, peste 5,4 milioane de pacienți, testați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2, au fost declarați vindecați.

