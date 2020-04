Radu Țincu e de părere că dinamica pandemiei va modela răspunsul fiecărui stat

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Clinic de Urgență București, a comentat luni seară, în direct pe B1 TV, evoluția pandemiei de COVID-19. El a explicat că situația din România, precum și din celelalte state, va modela maniera în care fiecare țară răspunde crizei, și a subliniat că este greu de anticipat un vârf cu exactitate, având în vedere că „nu avem cum să anticipăm în această dată cum se vor comporta oamenii în apropierea perioadei pascale”.

„Este evident faptul că această pandemie nu are niște reguli prestabilite. Ne-am fi dorit cu toții să cunoaștem toate detaliile și să le aplicăm conform unui plan pe care îl știm de dinainte. Tocmai de aceea dinamica pandemiei din România și din fiecare țară va modula și va etapiza și răspunsul autorităților. Sigur că primul vârf, care s-a anticipat undeva după a doua jumătate a lunii aprilie, în apropiere de perioada Sărbătorilor de Paști, a fost legat de venirea în primă fază a celor din țările afectate, în special din Italia, cei care s-au speriat și au luat calea de întoarcere în România. Acest lucru vedem că nu a determinat un vârf atât de ridicat, cel puțin până în acest moment, ceea ce poate să arate oarecum aplicarea unor măsuri de carantinare, izolare la domiciliu și distanțare socială, care se pare că au fost eficiente. De ce ne ducem cu acest vârf undeva la începutul lui mai? Este greu de spus în acest moment, pentru că nu avem cum să anticipăm în această dată cum se vor comporta oamenii în apropierea perioadei pascale”, a declarat Radu Țincu, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

