Medic român în Belgia: E normal ca de 5 ani o țară europeană să-și trimită marii arși în străinătate? Nu-i normal! După ”Colectiv”, au avut 230 de milioane de la Banca Mondială. S-a făcut ceva? Nu! (VIDEO)

Ciprian Isacu, medicul român care l-a îngrijit în Belgia pe pacientul din Constanța cu arsuri grave, a declarat luni, pentru B1 TV, că România a avut pe mână, după tragedia de la ”Colectiv” 230 de milioane de la Banca Mondială pentru a construi infrastructura dedicată marilor arși. „S-a făcut ceva? Nu!”. Cât despre planurile ambițioase ale oficialilor de la București de a construi spitale și centre pentru marii arși, medicul a spus că aceștia ar trebui „să înceteze să mai viseze cai verzi pe pereți” și să se ocupe de constituirea unei echipe de specialiști tineri, care să aibă grijă de astfel de bolnavi. Isacu a mai spus că ar trebui să existe o comisie care să poată decide transferul rapid al unui pacient ars în străinătate, pentru a nu se mai pierde timp.

Pacientul ars din Constanța a ajuns în Belgia, după ce a fost plimbat prin trei spitale din România. El a decedat în spitalul din Belgia în care a fost transferat. A ajuns acolo cu trei bacterii iar Ciprian Isacu a spus că pacientul nici măcar nu fusese curățat și spălat.

Medicul Ciprian Isacu susține că ar trebui să existe o comisie care să asigure transferul rapid al pacienților arși în străinătate

„În primul rând, vreau să spun că locul la clinica mea l-a găsit familia și eu am aflat vineri, când am zis OK. Deci chiar familia a făcut treaba asta. Hai să tragem în Ambulanță... De ce? Au trimis să investigheze comisii, ca și cum am descoperit America... De ani de zile se întâmplă același lucru. O să caute un acar puăn, să-i taie 10% din salariu sau să-l dea afară că n-a spălat pacientul. Problema e mult mai gravă. Hai să facem un lucru. Dacă cineva trebuie să plece în străinătate că nu se poate trata în România din diverse motive, să fie o comisie care să știe în în maximum 48 - 72 de ore pacietul trebuie să ajungă în străinătate. Asta e singura soluție.

Eu am spus că pacientul a ajuns la mine pe 29. Domnul ministru a spus că s-a găsit locul. Vreau să spun că familia a găsit locul. Deci dacă tot suntem organizați să trimitem afară că nu știm să facem, sau nu vrem, sau nu putem, sau nu avem cu ce, deși de cinci ani e jenant, ar trebui să fie o celulă acolo care să spună ”îi trimitem afară!””, a declarat Ciprian Isacu pentru B1 TV.

Acesta a dat apoi de înțeles că medicul-erou din Piatra Neamț ar fi murit dacă nu era transferat în Belgia: „Medicul ars la Piatra Neamț a ajuns în 24 de ore. Dacă mă întreba cineva dacă ar mai fi avut o șansă în România am răspuns ce s-a întâmplat cu ceilalți 12 arși la Piatra Neamț. Ce s-a întâmplat? Au murit!”.

Medicul Ciprian Isacu, despre tratarea pacienților cu arsuri grave în România și posibile soluții

„Orice arsură se infectează, în Belgia, în România, în Franța, în Madagascar. Deci nu asta e problema, problema e că având o arsură de importanța celei pe care a avut-o pacientul... Știm că pielea e un organ care e responsabil de apărare organismului. Nu mai e piele, e sângerare, deci toate bacteriile profită, deci se infectează. Deci orice pacient se infectează automat, dar se poate infecta cu bacterii pe care le avem habituel pe piele și avem bacterii mai rele. Trebuie să ne ocupăm de o minimă igienă. Arsura la 75 de grade electrică la 51 de ani, șansele de supraviețuire sunt mai puțin de jumătate. Tot ce s-a întâmplat acolo circumstanțele, ghinion, avion, plimbat dreapta - stânga, măcar de n-ar fi fost prima dată...

Am spus: nu mai visați la centre extraordinare că de 5 ani n-ați făcut nimic. Spitalul Miliar din Paris are un serviciu de arși cu 21 de paturi, care a costat 37 de milioane. După Colectiv, ei au avut 230 de milioane de la Banca Mondială. S-a făcut ceva? Nu!

E normal de 5 ani o țară europeană să-și trimită sistematic marii arși în străinătate? Nu-i normal! Nu pot să facă centre, eu am sugerat să facă în centrele universitare o echipă să se numească Serviciu de arși, un centru cu tineri. Eu cunosc oameni. Eu de 5 ani am încercat totul și am primit înjurături și „cine e ăsta de ce se dă mare”. Eu îi iau pe amărâții ăștia! Deci să înceteze să mai viseze la cai verzi pe pereți și să facă cu ce au și cu oamenii. Să facă o echipă de oameni tineri care pot face asta”, a mai declarat medicul Ciprian Isacu pentru B1 TV.