Cifre halucinante: În România, ar exista peste 3.000 de medici falşi. Avocatul lui Politi cere ministrului Sănătăţii să publice parafele (VIDEO)

Descoperirea medicului fals Matteo Politi scoate la iveală cifre halucinante. Avem peste 3000 de medici falşi în acest moment în România. Afirmaţia îi aparţine avocatului Daniel Ionaşcu, care a declarat că de mai bine de patru luni de zile îi cere ministrului Sănătăţii Sorina Pintea să facă publice parafele care există în România astăzi.

"Informaţia o am direct de la Matteo Politi, el este responsabil de ceea ce spune. Nu pot să vă spun dacă sunt 3.000 cu exactitate, dar cu siguranţă vedem toţi că sunt mai mulţi decât unul sau 10, ceea ce este suficient să ne îngrijorăm.

El spunea că ştie acest lucru din faptul că această practică în România el o percepea drept legală deoarece nu era singurul care a ajuns prin această modalitate în medicină", a afirmat Daniel Ionaşcu, într-o intervenţie pentru B1TV.

Avocatul a sublniat că este foarte important pentru pacienţii din România să se publice parafale şi numele medicilor care le-au primit.

"Este limpede că trebuie să avem în contextul unor astfel de evenimentele, numărul de parafă şi numele celuia care i s-a dat. Fiecare pacient să poată să compara parafa-numele cu tabelul medicilor, adică cei înscrişi în Colegiu, pentru a vedea ca medicul care deţine o parafă sau falsul medic care deţine o parafă este sau nu apt să practice medicina în România. Este atât de simplu şi de eficient", a subliniat Daniel Ionaşcu.

Reamintim că, la începutul lunii februarie, italianul Matteo Politi a fost depistat că a operat în mai multe clinici private din Bucureşti, deşi avea doar opt clase. Acesta a fost prins de poliţiştii de frontieră de la Curtici în timp ce încerca să fugă din ţară şi a stat în arest preventiv timp de 4 luni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.