Medicii cer suspendarea Târgului de Crăciun de la Sibiu. Părerile localnicilor sunt împărțite: „Urât, ar fi frumos să se pastreze tradiția” / „Dacă toată lumea poartă măști, ne protejăm” (VIDEO)

Situaţia critică de la Sibiu îi determină pe medicii din judeţ să îşi dorească noi restricţii! Ei le-au cerut autorităților locale noi măsuri pentru a preveni răspândirea aprigă a noului coronavirusului. Medicii aflaţi în prima linie de luptă cu severul Covid-19 recomandă restricţii în mall-uri, dar şi închiderea târgurilor.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a propus autorităților județene să restricţioneze accesul populaţiei în mall-uri, ca în perioada stării de urgenţă. Parctic, medicii vor ca oamenii să meargă la cumpărături doar în cazul produselor alimentare. În plus, cadrele medicale solicită şi o supraveghere mai strictă în ptivinţa modului în care este purtată masca de protecţie, dacă este ţinută sub nas, sub bărbie, dau dacă acoperăâ, aşa cum este sănătos, şi nasu şi gura. Şi tot medicii din Sibiu le cer oficialilor să verifice şi dacă distanţarea fizică este şi ea respectată conform legii.

Încă o recomandare a celor care s eluptă zilnic să salveze pacienţi bolnavi cu COVID-19 este închiderea târgurilor. Doar că unii cetăţeni nici măcar nu îşi pot imagina cum ar arăta Sibiul fără renumitul târg de Crăciun, în ciuda tuturor semnalelor de alarmă trase de specialişii în medicină.

„Îi ia tot farmecul”; „Urât, ar fi frumos să se pastreze tradiția”; „Ar fi mai trinst întradevăr, dar dacă e situația de această natură nu avem ce să facem”, sunt doar câteva dintre părerile sibienilor.

Unii sibieni consideră că târgul de Crăciun poate fi organizat cu respectarea strictă a tuturor regulilor de protecţie împotriva covid-19.

„Păi toată lumea poarta mască. Nu e suficient? Eu zic că da dacă toată lumea poartă măști, ne protejăm unii de alții, vânzătorii cu mănuși”, a explicat o femeie.

Alţii sunt pe deplin de acord cu recomandarea medicilor ca autoriăţile să noi măsuri restrictive în judeţul Sibiu.Veste de ULTIMĂ ORĂ despre Corina Chiriac. S-a întâmplat chiar AZI

„Cred că toate măsurile și legile care sunt date ar trebui respectate pentru binele nostrum”, a mai adăugat o localnică.

În acelaşi timp, medicii susţin că din experienţa anilor trecuţi, la Târgul de Crăciun ar putea veni sute de oameni, iar în acest context, normele de protecţie ar putea fi imposibil de respectat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.