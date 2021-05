Medicii de familie încep, de marți, vaccinarea anti-COVID-19 a populației, deși susțin că autoritățile nu le-au dat nici acum toate informațiile necesare (VIDEO)

În mai puţin de 24 de ore începe vaccinarea anti-COVID-19 în cabinetele medicilor de familie. Până acum, doar 3.000 de specialiști s-au înscris în acest program la nivel național, motiv pentru care va fi greu de atins cota de 55.000 de vaccinați pe zi, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Luiza Cergan. Medicii de familie sunt nemulțumiți de lipsa comunicării directe și transpartente din partea autorităților privind campania de vaccinare în cabinetele acestora.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.