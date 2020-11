Medicii de familie trag un semnal de alarmă și recomandă pacienților să nu se trateze singuri de COVID-19 sau după rețete găsite pe internet (VIDEO)

Având în vedere evoluția pandemiei din România, medicii de familie monitorizează și cazurile medii de COVID-19, la domiciliu. Aceștia le atrag atenția pacienților asupra unui aspect extrem de important și anume problemele pe care le poate aduce un trament administrat incorect, sau „după ureche”.

Pe rețelele sociale circulă varianta de tratament împotriva infecției cu noul coronavirus, însă, medicii de familie atrag atenția asupra faptului că medicația trebuie să fie adaptată în funcție de fiecare pacient în parte și nevoile acestuia.

Medicul de familie Evelyn Cristescu a reamintit că ei au oferit consultații pacienților și încă din perioada verii, când bolnavii de COVID-19 nu mai necesitau internarea în spital pe o perioadă nedetermintă.

„Încercăm să golim holurile și să vedem pacienții doar la programare, este o situație specială, dar nu se mai poate veni din stradă și clar nu putem să îi aglomerăm pe holuri. Pentru asta ne ajutăm unii pe alții. Telefonul și Whatsapp-ul ne ajută să ținem legătura cu pacienții noștri. Crește și numărul de cazuri de COVID-19 pe care le îngrijim, deși noi am îngrijit cazuri de COVID-19 decând oamenii au putut să stea acasă și nu a mai fost obligatorie internarea pe perioadă nedeterminată.

I-am îngrijit, în sensul că i-am urmărit. Din nefericire, boala asta nu are un tratament specific. Este o realitate pe care trebuie să o înețelegem cu toții. Medicul poate doar să susțină organismul pacientului, ca acesta să poată să lupte cu boala și să iasă învingător”, a explicat medicul de familie Evelyn Cristescu.

Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Medicii de familie trag un semnal de alarmă pentru pacienți. Este vorba despre schemele de tratament care circulă pe rețelele sociale, pentru COVID-19, dar și despre pastilele pe care le achiziționează după ureche din farmacii.

Doctorul Evelyn Cristescu atrage atenția că fiecare pacient este diferit, iar medicația suport pentru COVID-19 trebuie să fie adaptat în funcție de nevoile acestuia și mai ales administrată sub supravegherea medicilor.

„Nu trebuie să ne sfătuim nici cu prietenul, nici cu prietena și nici cu vecina, despre ce medicamente sau tratamente trebuie să luăm. Cu certitudine nu trebuie să ne automedicăm, dar asta este o problemă pe care o tot avem.

Românii se duc la farmacie și își cumpără de acolo și antibiotice și tot ce știu ei că trebuie să ia. Nu există o rețetă a tratamentului anti-COVID, există tratament de suport, care trebuie individualizat, nu trebuie să ia toată lumea anti-coagulante, antibioticul nu este de la sine înțeles că este recomandat. Este vorba despre simptomatologia pe care o dezvoltă fiecare și căreia ne adresăm ținând cont de starea de sănătate anterioară a persoanei respective, enetuale comorbidități. Nu ia oricine o lista de medicamente cu pumnul, de pe internet. Nu, medicii de familie nu sunt de acord, sunt de acord ca orice medicament este necesar să iei, îl vei lua la indicațiile unui medic și sub prescripție, în niciun caz de pe internet și în niciun caz antibiotic”, a explicat ea pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.