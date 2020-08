Medicii de la Spitalul CF WITTING spun că unitatea nu este pregătită să primească pacienții COVID-19. Aceștia susțin cu nu au echipamente și nici epidemiologi (VIDEO)

Medicii de la spitalul CF WITTING din Capitală au ieșit în stradă, nemulțumiți că spitalul în care lucrează va fi nevoit să primească doar pacienți infectați cu noul coronavirus. Aceștia acuză că nu au echipamente și că în spital nu există epidemiologi, astfel că nu pot trata pacienții cu COVID-19.

Mai mult decât atât, lipsa echipamentelor pare să nu fie singura problemă a medicilor de la spitalul CF WITTING. Aceștia afirmă și faptul că nu și-au primit sporurile promise.

Medicii îi cer demisia managerului de la spitalul CF WITTING din Capitală. Aceștia acuză și că nu și-au primit sporurile promise de către premierul Ludovic Orban, celor aflați în linia întâi, în lupta cu coronavirusul.

Nu este prima dată când cadrele medicale de la spitaul WITTING din Capitală protestează față de decizia autorităților de a transforma spitalul în unitate suport COVID-19. În urmă cu o săptămână, angajații spitalului au trimis un memoriu autorităților sanitare, în care explicau că unitate nu poate funcționa ca suport covid.

Angajații au reclamat lipsa echipamentelor de protecție și faptul că unitatea medicală nu are medici epidemilogi. Cu toate acestea, managerul spitalului susține că unitatea este dotată și pregătită să trateze pacienții diagnosticați cu forme ușoare și medii de COVID-19.

De aceeași părere este și premierul țării, Ludovic Orban, care susține că unitatea medicală este pregătită și poate funcționa ca spital COVID-19.

„Am luat decizia ca Spitalul WITTING să devină spital COVID-19. În spitalul WITTING există în curs de amenajare 12 locuri la terapie intensivă și aici vom crește numărul de locuri. Problema esențială pe care o avem este să nu rămână nicviun pacient care are nevoie să fie tratat la ATI fără posibilitatea tratării la terapie intensivă”, a explicat Ludovic Orban.

