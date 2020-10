EXCLUSIV // Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu sunt acuzați într-un clip video distribuit masiv pe rețelele de socializare că au refuzat minute bune consultația unui copil, adus de tatăl său la urgențe, deși paturile de la UPU erau goale. Reprezentanții unității medicale au explicat pentru B1.RO contextul în care s-a petrecut scena care a provocat reacții virulente în mediul online. Copilul era, de fapt, suspect de coronavirus și nu putea fi consultat decât în niște izolatoare special amenajate pentru astfel de cazuri.

Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu acuzați că au refuzat consultarea unui copil adus la urgențe

Cel care a filmat întreaga scenă este tatăl copilului adus la urgențe. Acesta povestește că a așteptat mai bine de două ore salvarea, iar după ce a primit două diagnosticuri diferite și după analizele făcute la Spitalul de Pediatrie din Tei a fost îndrumat, în cele din urmă, către Spitalul Grigore Alexandrescu.

Tatăl copilului susține că starea acestuia s-a înrăutățit semnificativ după ce au fost lăsați să aștepte pe hol timp de 2 ore. Medicii ar fi refuzat să îl consulte invocând că nu au paturi. Revoltat tatăl copilului a intrat peste medicii de la UPU și a filmat paturile care erau goale. Acesta susține că doar după intervenția copilului a avut loc consultația. Între timp, diagnosticul pus copilului a fost de peritonită.

“După ce am solicitat două salvări la doua ore diferența la care sau pus doua diacnosticurui diferite, starea copilului s-a înrăutățit si mai rău, am sunat la Spitalul de pediatrie din Tei/ INSMC/ și am fost îndrumat dacă am masina să duc copilul personal, am ajuns acolo în jur de ora 19 unde I sau făcut unele analize și ia fost dat diacnostic de apendicita sub observație, am primit trimitere sa ma duc cu copilul de Urgență la Grigore Alexandrescu. Am ajuns la urgență am așteptat 2 ore, copilul a început sa aibă frisoane, vărsături de fața cu asistentele de acolo care mi-au spus ca nu au paturi goale și sa așteptam, apoi urmează reacția mea, ca urmare a fost chemata poliția, #felicitari #polițiaromâna culmea cu ajutorul lor au dus copilul sa fie consultat. După 30 de minute diacnosticul a fost de PERITONITA, la 1 30 /2 noaptea au spus ca urmează ca la 5 dim să între in operație de Urgență ceea ce nu s-a întâmplat la 5, fiind pe la 9 /10 dim”, este postarea tatălui revoltat pe medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Ce spun reprezentanții spitalului

Contactați de B1.RO, reprezentanții spitalului precizează că, de fapt, copilul era suspect de COVID-19, în condițiile în care își pierduse mirosul și gustul. În acest context, copiii nu sunt consultați în secții unde se află paturile unul lângă altul, ci în izolatoare special amenajate. Așa explică medicii pe de o parte paturile goale de la UPU din imagini, iar pe de altă parte timpul de așteptare pentru consultația copilului.

“Totul se face in izolatoare, avem camere separate, nu mai este UPU care era Înainte, s-au separat locurile de consultație, așa că tăticul unde a intrat, acolo fiind pat unul lângă altul nu se consulta acolo.

Consultația se face in izolatoare, copilul a fost preluat, nu se consulta pe hol, a fost pus în izolator. A fost operat și se află în stare bună. Sunt gratuit făcute aceste acuzații”, au explicat reprezentanții spitalului.