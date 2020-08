Medicul Adrian Marinescu, avertisment pentru sezonul rece: „În toamnă, având și gripă și viroze, lucrurile se vor complica, trebuie să fim pregătiți prin vaccinare antigripală” (VIDEO)

Într-o intervenție telefonică pe B1 TV, medicul infecționist Adrian Marinescu a discutat despre focarele de COVID-19 din România, dar și despre importanța respectării măsurilor de siguranță.

„În ultimele săptămâni și Institutul Matei Balș lucrează la capacitate maximă. Locuire care se eliberează se ocupă imediat, iar acest lucru este ușor de explicat, numărul de infectări este mare în fiecare zi, depășim 200 de infectări în București doar și atunci este clar că pacienții trebuie să fie evaluați și internați undeva”, explică medicul Adrian Marinescu.

Doctorul Adrian Marinescu a explicat în direct pe B1 TV cât de importantă este respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, atât de către angajați, cât și de către angajatori.

„Riscul de apariție a acestor focare, din păcate, este mare și nu este vorba numai despre locurile unde românii merg în concediu, precum la mare sau la munte. După cum vedeți, de întâmplă în zonele aglomerate, se întâmplă în Capitală, la locul de muncă. Din păcate, se poate într-un focar mic lucrurile să meargă prost și să se extindă, riscul este mare. Și în viitor apropiat probabil că vom vedea și alte focare, trebuie să fim pregătiți! Aici trebuie să facem o precizare, ați văzut că și la nivelul Europei se întâmplă destul de des, sunt țări care mergeau bine acum câteva săptămâni și lucrurile s-au schimbat, vorbim de Germania, de Italia și nu numai. Există o dublă abordare, ceea ce se întâmplă la nivel de cetățean și cum trebuie să respecte măsruile, ar trebui să fie o rutină, dar și ceea ce ține de angajator. Cu siguranță că măsurile și de igienă și de distanțare și măsurile speficie luate, trebuie să fie la orice loc de muncă. Unde sunt mulți angajați ei vin în contact unii cu alții și riscul este mare”, a declarat acesta pe B1 TV.

„Este evident că nu poate fi o scădere care să fie peste noapte. Știm că în weekend se testează mai puțin, dar este vorba despre testarea pacienților care au clar o suspiciune mare de infecție și e logic ca rata de pozitivitate să fie mai mare. Chiar dacă sunt mai puține teste și avem aproape o mie de cazuri, de obicei așa se întâmplă în weekend. Încă suntem departe de acel echilibru și nu suntem în momentul în care să spunem că între măsurile de relaxare și cele de prevenție găsim calea de mijloc. Să sperăm că în viitorul apropiat vom avea un echilibru, mai ales că ne așteaptă un sezon rece complicat”, explică doctorul Marinescu pentru B1 TV.CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Întrebat ce ar urma să se întâmple odată cu sezonul rece, doctorul Adrian Marinescu a explicat că virozele și gripele de sezon ar putea complica pandemia de COVID-19.

„Din păcate, așa cum am văzut în ultimul timp evoluția, este greu de spus. Așa cum ne așteptat ca odată ce crește temperatura și toate datele din lume vorbeau despre acest aspect, să fie o scădere importantă. Se pare că acest factor a influențat puțin și că focarele au rămas în continuare și sunt multe țări unde lucrurile nu merg bine. Probabil că în toamnă, având și gripă și viroze, lucrurile se vor complica. Trebuie să fim pregătiți prin vaccinare antigripală și așa mai departe”, a spus el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.